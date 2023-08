Kristersson om Jomshof-tweeten: Inte mitt ansvar

Innehåll från Kardex Annons

Kardex Trend Radar övervakar trender för att säkerställa att Kardex och dess kunder ligger i framkant när det gäller innovation. Baserat på interna resurser, branschexperter samt globala data presenterar Kardex sin rapport om lagerinsikter för 2023. Rapporten diskuterar de senaste intralogistiska trenderna, illustrerar vikten av att använda ny teknik och robotar för sin lagerautomation och prediktiv analys samt fokuserar på vilka moderna verktyg som kommer att säkerställa att lagren förblir effektiva och produktiva under 2023 och framåt.

3 heta trender:

Flexibla lagerhanteringssystem

Flexibla och dynamiska system är nyckeln till att hantera lagerfluktuationer med snabbhet och precision, vilket möjliggör hög produkttillgänglighet och optimerar orderuppfyllelsen. Modulära och skalbara system anpassar sig sömlöst till verksamheten, vilket möjliggör intern expansion utan att tvinga fram omlokalisering.

Lagerautomation med robotar

Drivna av snabba tekniska framsteg och bättre överkomliga priser, går robotlösningar snabbt in i leveranskedjan. Robotar ger snabbhet och precision till kämpande processer över hela försörjningskedjan. De stöder processer med noll defekter, ökar produktiviteten och sänker kostnaderna samtidigt som de ökar flexibiliteten för att kunna möta kundernas snabbt förändrade behov.

Prediktiva analyser

Företag verkar idag i en värld som är alltmer osäker och föränderlig. Därför blir det allt viktigare att använda data, statistiska algoritmer och maskininlärning för att förutspå framtida händelser. I stället för stela processer kommer framtida beslut att fattas mer självständigt av system som använder algoritmer. Denna algoritmbaserade analysmetod kommer att möjliggöra flexiblare, snabbare och en mer kostnadseffektiv produktion.

Företag världen över letar efter sätt att maximera sina interna resurser, och experter förväntar sig att den globala försäljningen av lagerautomation kommer att nå uppskattningsvis 39 miljarder euro år 2027 med en årlig tillväxttakt på cirka 15 procent.*

Kardex använder sofistikerad teknologi för att globalt övervaka över 2 700 maskiner genom sitt mjukvarusystem Kardex Connect. Branschledare förväntar sig att användningsgraden av prediktiv och preskriptiv analys för innovationer och teknik inom försörjningskedjan kommer att öka från 28 till 79 procent under de kommande fem åren.**

– Eftersom aldrig skådade utmaningar stör lagerprocesserna, övervakar Kardex noga lagerutmaningar och tekniktrender och anpassar lösningar för att se till att kundernas faciliteter förblir toppmoderna, säger Ruud Hoog, Senior Director Business Development.

