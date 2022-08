Kristersson om gängen: ”Staten har tappat kontrollen”

Ett flertal båtar under paraden under en tidigare upplaga av Båtklubbarnas dag i Stockholm.

Den sista lördagen i augusti – i dag – är av tradition folkfest på vattnen runt Stockholm, tack vare arrangemanget ”Båtklubbarnas Dag” som har arrangerats sedan 2010 med uppehåll under pandemiåren 2020-2021. Medverkande klubbar har bjudit på korv och berättat om sin verksamhet.

I år var det tänkt att traditionen skulle återupptas, med fler än hundra deltagande båtar – flera av dem veteranbåtar i mahogny – paraderandes på Riddarfjärden till allmän beskådan.

Så blev dock inte fallet: i början av sommaren beslutade den nyligen utsedda ansvariga arrangören Saltsjön – Mälarens Båtförbund (SMBF) att ställa in arrangemanget.

Förbundet är en paraplyorganisation för båtklubbar, och beslutet meddelas på Båtklubbarnas Dags hemsida, utan förklaring – något en Di-läsare med vattenutsikt uppmärksammar redaktionen på under lördagen, efter att ha sett fram emot evenemanget och bjudit in bekanta för att se paraden men i ett sent skede blivit varse att det inte äger rum.

Stefan Iwanowski vid Heleneborgs Båtklubb är båtentusiast och äger en av de veteranbåtar som ligger förtöjd under och syns från Västerbron. Han är en av de ursprungliga initiativtagarna till och arrangörerna av Båtklubbarnas Dag, och förklarar för Di hur de tidigare arrangörerna för några år sedan kontaktade SMBF för att få en större organisation bakom sig, och för att kunna koncentrera sitt eget båtengagemang på de enskilda klubbarna.

Inför 2022 års upplaga av dagen gick båtklubbsförbundet enligt Stefan Iwanowski ut med att de skulle fundera på hur de skulle få flera klubbar att delta genom att utveckla evenemanget, men det landade i att evenemanget ställdes in.

”I år hade de inblandade båtklubbarna och initiativtagarna tänkt att arrangera det, men sedan blev det avblåst från högre håll”, säger Stefan Iwanowski.

Har det något att göra med att båtägare inte vill delta på grund av dagens höga bränslepriser?

”Nej”, säger Stefan Iwanowski och fortsätter med att kritisera att dagen ställts in.

”Jag tycker att det är lite trist att en så stor organisation inte ska kunna driva ett sådant här arrangemang, som är till för att få upp intresset för båtklubbar, båtliv och så vidare. Det borde vara ett av deras egna syften, så jag tycker det är dåligt att man inte förmår att göra det.”

Di har sökt företrädare för Saltsjöns-Mälarens Båtförbund för en kommentar.

Båtklubbarnas Dag uppger på sin hemsida att evenemanget framför allt innebär fest och parad, men att det också finns en allvarlig bakgrund: båtklubbarna uppges leva ett alltmer osäkert liv på grund av bygg- och exploateringsplaner, eftersom fritidsbåtar ”glöms bort” och förtöjning förbjuds vid de nya vattennära stadsdelarnas kajer.