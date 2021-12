Krisstämning efter elsmockan: ”Måste tänka över verksamheten”

Innehåll från Biocompost Annons

Kompostering är naturens egen metod att bryta ner organiskt avfall med hjälp av syre och mikroorganismer. Men om avfallet bara läggs på hög är processen mycket långsam, och fullständig kompostering kommer inte att uppnås på väldigt lång tid.

Samtidigt skärps de regulatoriska kraven på vad verksamheter ska göra av sitt organiska avfall. Det organiska avfallet från exempelvis djurhållning, avloppshantering och processindustrin, eller vanliga slakterirester, kan medföra stora kostnader för att bli av med på ett korrekt sätt.

Ett annat exempel är pappers- och massaindustrin, som genererar bland annat bioslam. I många fall förbränns bioslammet efter en torkningsprocess men en mer lönsam och hållbar lösning vore att konvertera slammet till en användbar kompost.

Värme alstras naturligt

Sundsvallsföretaget Biocompost erbjuder en lösning där organiska restprodukter omvandlas till prima kompostjord.

Avfallet matas in i en automatiserad komposttrumma som snurrar 10 varv per timme. Under processen tillsätts syre och processen startar. Helt naturligt alstras värme och temperaturen kan stiga till över 70 grader. Då inträder den så kallade hygieniseringsfasen som gör materialet fritt från smittämnen och ogräs, och efter bara tre till sju dagar kommer det hygieniserade materialet ut i ren pulverform. Efter stabilisering och mognad i ytterligare några veckor erhålls en kompost.

– Hela tanken är hållbarhet. Här återvinner vi restprodukter för att skapa en användbar slutprodukt. Vi får ett kretslopp, säger Thomas Storsjö.

Under processen töms aldrig trumman helt. Nytt material matas in och ut varje dag.

– På så vid bibehålls den höga temperaturen och kompostprocessen får ett mycket snabbt förlopp, säger Eric Tjernberg, grundare av bolaget och expert på trumman.

Biocompost – ett kunskapsföretag

På företaget sker forskning och en ständig utveckling av produkten. Juan Pablo Arrigoni är forskare och doktor i lantbruksvetenskap med expertområde inom kompostering, och verksam på Biocompost.

– Genom att titta på parametrar som tid, temperatur och vilken typ av avfall som matas in i komposttrumman, kan vi påverka slutprodukten och dess egenskaper, säger han.

Man arbetar också med lösningar för att kunna monitorera komposteringsprocessen på distans.

På Biocompost vill man alltid samverka med kunderna och noga analysera vilken typ av avfall de har, och hur det kan komposteras bäst för att slutprodukten ska bli optimal.

– Stora kunder kan ha många olika typer av avfall. Man kan blanda dem på olika sätt för att få en slutprodukt med olika egenskaper. Rent ekologiska material som inte är smittat kan blandas och man får en slutprodukt med ett högre värde som kan säljas. Den här processen är viktig för oss att vara med i, så att resultatet blir så bra och hållbart som möjligt. Det vinner både kunden och samhället på, avslutar Thomas Storsjö.

Om Biocompost

Vi brinner för ekologisk och ekonomisk hållbarhet och arbetar för att förvandla avfall till värdefulla resurser. Vi har över 20 års erfarenhet av processlösningar, systemintegration och komposteringsapplikationer.

