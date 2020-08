Krisen blev bingo för Ica-butikerna: ”Jättefin utveckling”

”Vi har haft en jättefin utveckling. Klart pandemin är fruktansvärd, men vi är tacksamma för att vi har ett välmående företag som fungerar väl”, säger Per Collins, Icahandlare i Göteborg.

Mitt i coronakrisen har livsmedelshandeln blomstrat. Och allra starkast har de största Icahandlarna gått, plus tio procent i försäljningsintäkter under första halvåret, enligt Icas kvartalsrapport. Orsaken är att kunderna handlar lite mindre ofta men när de gör det, så åker de till de stora Ica-varuhusen, under varumärkena Maxi och Kvantum, med bredare sortiment.

Och det är just dessa butiker som redan tjänar mest och har enskilda personer som ägare. TT har läst årsredovisningarna, för 2019, från några av landets större Ica-affärer.

Ett genomgående drag är att de har årliga intäkter på omkring en halv miljard kronor. Och ägarna, ofta enskilda personer, plockar i storleksordningen ut tiotals miljoner kronor i aktieutdelning varje år.

Några exempel: Ica Kvantum Flygfyren i Norrtälje hade i fjol intäkter på 574 miljoner kronor. Vinsten före skatt landade på drygt 25 miljoner. Förslag på aktieutdelning 14 miljoner. Ägare: Claes-Göran Sylvén, tillika styrelseordförande för börsnoterade Ica-gruppen.

Ica Kvantum Munkebäck gjorde en årsvinst på 20 miljoner kronor, på en försäljning på 428 miljoner kronor. Ägaren Per Collins plockar ut i storleksordningen tio miljoner kronor per år i utdelning.

Och för hans verksamhet har coronavåren och -sommaren kommit med ett ordentligt uppsving, jämfört med innan viruset var ett faktum.

”Den största skillnaden är främst kundernas beteende. Den första märkbara skillnaden var kring bunkringsbeteendet som tömde vissa av våra hyllor totalt. Kunderna ville verkligen fylla skafferierna med bland annat toapapper och torrvaror”, säger Per Collins.

Och att stormarknaderna har gått som tåget inom Ica-segmentet de senaste månaderna är något han känner igen i sin egen butik. Omsättningen för Ica Kvantum Munkebäck har ökat med omkring 20 procent från mars till augusti, jämfört med samma period under förra året, berättar han. Han har också anställd 50 nya medarbetare sedan mitten av mars.

”Vi har haft en jättefin utveckling. Klart pandemin är fruktansvärd, men vi är tacksamma för att vi har ett välmående företag som fungerar väl.”

”Men visst var det omvälvande för oss under våren och sommaren med flera omställningar utifrån nya konsumentbeteenden. Vi håller heller inte inne med investeringar, för att säkerställa att se till att det blir en trygg handel för våra kunder”, säger Per Collins.

Bland de statliga stöden som funnits har Ica Kvantum Munkebäck tagit del av ersättningen vid sjukfrånvaro.

”Vi har haft ett högre sjuktal än vanligt, särskilt under första perioden av pandemin. Vi hade vissa veckor med närmare 30 procent frånvaro bland personalen. Stödet behövdes verkligen, för sjukfrånvaron hos oss var påtaglig”, säger Per Collins.

Fler exempel på blomstrande Ica-verksamheter är Ica Maxi i Södertälje, som förra året hade försäljningsintäkter på 450 miljoner kronor. Vinsten före skatt landade på närmare 14 miljoner. Föreslagen utdelning till ägarna nästan elva miljoner kronor.

Maxi Ica Stormarknad i Jönköping är en av Ica-handlarna med störst omsättning i landet, 700 miljoner i intäkter och en vinst före skatt på 50 miljoner. Utdelning till ägarna i fjol 31 miljoner, i år 39 miljoner kronor, varav enligt avtal en dryg tredjedel till Ica Sverige.

Vid sidan om att försäljningen har rusat för många av Icas stormarknader har de även kunnat lyfta statsstöd i form av sänkta arbetsgivareavgifter och borttaget sjuklöneansvar, som gått till alla företag oavsett kris eller ej.