Krisen avblåst – tredje gången gillt för Löfven

173 ledamöter röstade nej - tryckte på röd knapp - när Stefan Löfven prövades som statsminister, på förslag av talmannen Andreas Norlén på onsdagseftermiddagen.

Men oppositionen räckte inte hela vägen utan med knappast möjliga marginal har därmed Stefan Löfven accepteras av riksdagen som landets statsminister. Totalt röstade 116 ledamöter ja till Stefan Löfven (tryckte grönt) och 60 riksdagsledamöter valde att avstå (gul knapp).

”Vi har ända sedan Stefan Löfven tillträdde velat avsätta honom och tagit varje givet tillfälle”, säger SD-ledaren Jimmie Åkesson och kallar Stefan Löfvens regeringsperiod för ”sju förlorade år”.

”Det vore bättre att låta väljarna säga sitt i ett extraval”, säger Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare i kammaren.

”Den statsminister som vi röstar om här i dag har redan visat sin förmåga att ta sig an vår tids stora samhällsproblem”, säger Socialdemokraternas gruppledare Annelie Karlsson.

Den politiska vilden Amineh Kakabaveh, tidigare Vänsterpartiet, som var tungan på vågen i omröstningen, meddelade på tisdagskvällen att hon släpper fram Stefan Löfven efter förhandlingar med regeringen.

Det var för drygt två veckor sedan som S-ledaren röstades bort i en misstroendeomröstning, initierad av Vänsterpartiet och framlagd av Sverigedemokraterna. Krisen utlöstes av Vänsterpartiets högljudda protester mot ett förslag om friare hyressättning i nyproduktionen, av V-ledaren Nooshi Dadgostar kallat marknadshyror. Sedan dess har ett intensivt arbete ägt rum med offentlig budgivning och förhandling mellan partierna.

”Nu har vi fått beskedet att tre miljoner hyresgäster slipper kraftigt höjda hyror och därför kommer vi att trycka gult till Stefan Löfven”, säger Vänsterledaren Nooshi Dadgostar.

På fredag kommer Stefan Löfven att presentera sin regering, men om det blir några förändringar är inte känt. Men rysaromröstningen har redan gjort avtryck i regeringen: Nyligen avgick landsbygdsminister Jennie Nilsson för att säkra det sista S-mandatet för Stefan Löfven vid onsdagens omröstning.

Klart är att det finns ett betydligt svagare stöd för Stefan Löfvens tredje regering: Januariavtalet har fallit, Liberalerna backar numera upp Moderatledaren Ulf Kristersson och Centerpartiets partiledare Annie Lööf deklarerade härom dagen att partiet går i ”konstruktiv opposition” och planerar att lägga fram en egen valbudget i höst.

Samtidigt håller C dörren på glänt för att acceptera en S-MP-budget i en slutvotering. Ett av Annie Lööfs krav är att budgeten inte är förhandlad med Vänsterpartiet. På regeringens andra flank kräver just Vänsterpartiet, under den nya partiledaren Nooshi Dadgostar, inflytande över nästa budget. Och om regeringens valbudget inte går igenom har Stefan Löfven deklarerat att han kommer att avgå. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson påminner om den delikata situationen.

”Socialdemokraterna kan inte förklara hur de ska få igenom sin egen budget i höst”, säger han.