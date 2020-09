Kriminella i Helsingborg blev av med 6 miljoner på ett dygn

”Värdefulla bilar har utmätts, kontanter i form av sedlar, skyddsvästar, guld, väskor, klockor och så vidare”, säger polischef Sven Holgersson.

Under 24 timmar i början av veckan gjorde polisen i Helsingborg gemensam sak med Kronofogden, Tullverket och en rad andra myndigheter. Operation klöver riktade in sig på kända kriminella och lyckades under sina tillslag komma över ett värde av drygt sex miljoner.

”En fantastisk summa att man kan få in skattemedel på 6.326.465 kronor, det bevisar att när vi jobbar gemensamt är vi väldigt starka mot den kriminella verksamheten i vårt samhälle”, säger polischef Sven Holgersson under en presskonferens i Helsingborg och fortsätter:

”Det rör sig om böter, sanktioner, viten, bilar och kontanter.”

Helsingborgs kriminella har inte bara fått påhälsning hemmavid, utan myndigheterna har gemensamt även genomfört kontroller av exempelvis livsmedelstransporter, införsel av gods från utlandet samt trafikkontroller.

I operationen, som leddes av polis, ingick även Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst samt Försäkringskassan. Metoden kommer att fortsätta användas, enligt stadens polischef.

”Vitsen med insatsen är att olika myndigheter har olika befogenheter som kan matchas. Ett effektivt medel för att komma åt de kriminella.”