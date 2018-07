Kraftigt ökad vinst för Beijer Electronics

Nettoomsättningen uppgick till 361 miljoner kronor (304), medan orderingången var 371 miljoner kronor (307). Justerat för valuta steg omsättningen med 17 procent.

Rörelseresultatet blev 18 miljoner kronor (6,5).

"Beijer Electronics Groups omsättning och resultat förbättrades kraftigt under det första halvåret jämfört med samma period 2017. Vi bedömer att koncernen även under andra halvåret kan öka såväl omsättning som resultat jämfört med utfallen under samma period 2017", skriver bolaget.