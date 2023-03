Kraftigt lyft för elpriset – tillbaka på januarinivå i norr

Genomsnittspriset för måndagen i elområdena SE3 och SE4 – i södra Sverige – lyfter till 1:67 kronor per kilowattimme. I elområdena SE1 och SE2 – i norra Sverige – lyfter dagspriset till 1:35 kronor per kilowattimme.

Prisnivån kan jämföras med prisnivåer i landet mellan 28 och 83 öre per kilowattimme i fredags och 33 öre till 1:32 kronor per kilowattimme under helgen.

För vanliga elkunder tillkommer vinstmarginaler för elbolag, elskatt, moms och elnätsavgift på i omkring 1:50 kronor per kilowattimme ovanpå det pris elhandlarna på Nord Pool betalar.

För att hitta ett högre elpris än måndagens i södra Sverige får man gå tillbaka till början av februari. I de två norra elområdena blir måndagens pris det högsta sedan toppnoteringarna i mitten av januari.

Prislyftet följer på att OKG AB, som driver kärnkraftverket i Oskarshamn, sedan i fredags tagit reaktor 3 ur drift i drygt en vecka. Under stoppet ska vad som beskrivs som en ”bränsleskada” åtgärdas.

Reaktorn producerar normalt 1 400 megawatt, vilket motsvarar 10 procent av Sveriges elbehov.

Sedan augusti i fjol är även reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk ur drift, med planerad återstart den 19 mars.

Samtidigt visar väderprognoserna en köldknäpp i stora delar av landet senare i veckan.

Sverige har totalt sex kärnkraftsreaktorer, tre i Forsmark, två i Ringhals och en i Oskarshamn.