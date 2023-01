Kraftigt försämrat resultat för Västra Hamnen

Rörelsemarginalen under perioden var 16 procent

”Äntligen ett kvartal där utförslöpan som Stockholmsbörsen befunnit sig i under hela året bröts. Vi såg små signaler på gryende optimism redan under slutet av tredje kvartalet vilket fortsatte under årets sista månader”, kommenterar vd Oscar Ahlgren i bokslutskommunikén.

Styrelsen föreslår en utdelning motsvarande 3:00 kronor per aktie. Den totala utdelningen om 3 miljoner kronor motsvarar 88,7 procent av årets resultat efter skatt.

”Transaktionsmarknaden börjar komma tillbaka men allting tar längre tid. Emissionsutfallen på de mindre listorna är, trots stora rabatter, klart sämre än vanligt och det är tydligt att investerarkollektivet är avvaktande. Två av transaktionerna vi arbetade med under kvartalet slutfördes i januari och i enlighet med våra redovisningsprinciper, intäktsförs dessa i sin helhet först under första kvartalet 2023. Den danska transaktionsmarknaden har inte återhämtat sig på samma sätt som den svenska, men det finns ljusglimtar”, skriver vd.