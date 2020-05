Kraftiga börsfall på Wall Street – Amazon rasar

Vid 20.00 svensk tid är S&P 500 ned 3 procent samtidigt som Dow Jones och Nasdaqs kompositindex är ned 2,6 respektive 3,3 procent.

Amazon rasar 6,8 procent från rekordnivåer efter att rapporterat för det första kvartalet efter börsstängning på torsdagen. Amazons försäljning steg kraftigt i kvartalet, från 59,7 till 75,5 miljarder dollar på årsbasis, men resultatet minskade från 7,09 till 5,01 dollar per aktie.

Apple rapporterade sitt andra kvartal, januari till mars, i det brutna räkenskapsåret efter torsdagens stängning och överträffade förväntningarna på intäkts- och justerat nettoresultatnivå, medan just Iphone-försäljningen minskade något mer än väntat: från 31,1 till 29,0 miljarder dollar, mot väntade 30,9 miljarder dollar enligt Nyhetsbyrån Direkt som hänvisar till Refinitivs konsensus. Aktien har under dagen pendlat mellan plus och minus och är vid 20.00 svensk tid ned 1,2 procent.

De rekordlåga oljepriserna slår hårt mot oljejätten Exxon Mobil. Energijätten redovisade ett underskott på 610 miljoner dollar för det första kvartalet, vilket kan jämföras med samma period för ett år sedan då Exxon redovisade en vinst på 2,35 miljarder dollar. Aktien faller nära 6 procent.