Kraftig ökning av ransomware-betalningar

Kampen mot ransomware-attacker prioriteras just nu av president Joe Biden.

Antal ransomware-attacker har ökat under de senaste åren, och beskrivs som ett växande hot för företag så väl som statliga institutioner. Utpressningsprogrammet tar datorn som gisslan och krypterar filerna på den, med kravet om en lösensumma för att låsa upp. Det kommer ofta till datorn via en bifogad fil i ett mejl.

Både polis och säkerhetsföretag uppmanar drabbade att inte betala lösensumman, trots det beräknas många ändå betala för att bli fria från attacken. Det ser inte ut att minska.

Nu visar en ny rapport från det amerikanska finansdepartementet att transaktioner på strax under 600 miljoner dollar kopplas till möjliga ransomware-attacker under det första halvåret 2021. Det är en markant ökning jämfört med 2020, rapporterar The Wall Street Journal.

Man flaggar även för att summan egentligen kan vara mycket högre, då utredare har identifierat misstänka transaktioner av bitcoin till ett värde av 5,2 miljarder dollar. Eftersom kryptotillgångarna inte går att spåra är det en populär betalningsmetod för kriminella.

Finansdepartementets rapport följer efter att man tagit fram nya riktlinjer för att främja sanktionsefterlevnad av kryptotillgångar som bitcoin.

President Joe Biden har sedan tidigare prioriterat det statliga arbetet för att stoppa ransomware-attackerna. Man har även inlett ett samarbete med 30 andra länder i kampen mot det ökande antalet cyberhot mot företag så väl som statlig infrastruktur.

På svensk mark utsattes nätmäklaren Aktieinvest nyligen för en ransomware-attack, vilket ledde till att 60 000 sparare inte kunde komma åt sina portföljer.

