Kraftig brand i industriområde i Stockholm

Den forna kursraketen Bico kollapsade på Stockholmsbörsen under fredagen . Från toppvärderingen på runt 40 miljarder kronor återstår nu bara 2,1 miljarder i börsvärde för det storbolagslistade medicinteknikbolaget.

Bico hade ett urstarkt 2020 och första halvår under 2021. Den 5 augusti 2021 bytte aktien händer för som mest 630 kronor efter att ha rusat mer än 160 procent under året. Börsvärdet uppgick då till cirka 40 miljarder kronor. Aktien började resan nedåt under årets sista kvartal, och facit för 2021 blev till slut en uppgång på cirka 18 procent.

Den 7 oktober 2021 gjorde Bico en riktad emission om cirka 2 miljarder kronor, teckningskursen landade på 480 kronor per aktie. Nyemissionen kom efter att bolaget den 1 oktober meddelat att man ingått avtal om att förvärva Qinstruments för drygt 61 miljoner euro, motsvarande cirka 650 Mkr.

Inför rapporten för det första kvartalet 2022 släppte Bico preliminära siffror som indikerade ett ”resultat som är i linje med och överträffar bolagets finansiella mål”, något som fick aktien att lyfta.

Några veckor före de preliminära siffrorna, den 26 april, lämnade finanschefen Gusten Danielsson hastigt bolaget vilket raderade miljarder i börsvärde då aktien rasade närmare 35 procent. Bolaget skickade ut pressmeddelandet om finanschefens sorti bara timmar före sin årsstämma.

På årsstämman var Gusten Danielsson sedan ensam om att rösta emot att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Kort efter uppgav Gusten Danielsson för Di att han inte anser att Erik Gatenholm är ”rätt ledare” för bolaget.

”Jag förstår inte exakt vad han menar med att jag inte är en bra ledare men det klart det inte är jättekul att höra det”, svarade vd Erik Gatenholm i en intervju med Di.

På stämman dök det också upp ytterligare frågetecken när vd Erik Gatenholm själv uppmärksammade felaktigheter i årsredovisningen kring sin egen utbildning.

”Jag har aldrig avsiktligt fört någon bakom ljuset när det gäller min utbildning”, uppgav han sedan för Di.

I början på maj rapporterade Di om att Bico i början av 2022 sagt upp ett tjugotal anställda på koncernnivå. I flera fall handlade det om personer som har rekryterats bara ett fåtal månader tidigare, enligt Di:s uppgifter.

Den 6 maj rapporterade Nyhetsbyrån Direkt om att flera institutioner i ägarlistan för Bico ökat sina innehav i bolaget under april. Den största ökningen av sitt innehav stod Fjärde AP-fonden för. Fonden köpte nästan 0,6 miljoner aktier under april, en innehavsökning om 24 procent.

Sedan toppnoteringen i fjol har aktien rasat nära 95 procent. På fredagen återstod bara 2,1 miljarder i börsvärde för storbolagslistade Bico. Enligt Finansinspektionens siffror är 7,4 procent av kapitalet i Bico blankat.

Erik Gatenholm har två omgångar sålt aktier i Bico.I december 2020 sålde han för totalt 78 Mkr. Erik Gatenholm motiverade den försäljningen med att han skulle bygga en bostad i Sverige och köpa en lägenhet i Berlin.

I augusti 2021 sålde Erik Gatenholm 280 000 aktier för 605 kronor styck, alltså totalt nära 170 Mkr. Även den försäljningen motiverades med bostadsaffärer, denna gång av vikten att ha bostäder på platser där bolaget har kontor. Kvar i portföljen fanns då ett innehav värt drygt 5 miljarder kronor. Vid fredagens börsstängning var bolagets totala värde nere på drygt 2 miljarder kronor.

I december 2021 köpte Erik Gatenholm tillbaka 74 000 aktier för 269,1 kronor och i mars 2022 köpte han i två transaktioner totalt 12 200 aktier för mellan 163-171 kronor styck.