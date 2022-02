Krabbskal renar västlänkens vatten

Västlänken och Förbifart Stockholm är inte bara exempel på gigantiska infrastrukturprojekt, det är också några av de projekt som Swedish Hydro Solutions arbetar med just nu. Bolaget, som är baserat i Alingsås några mil ifrån Göteborg, tillhandahåller mobila vattenreningslösningar och har de stora byggbolagen som kunder.

De senastes fem åren har bolaget gått från 3 till 27 Mkr i omsättning och placerar Swedish Hydro Solutions bland de 30 snabbast växande Gasellföretagen. Bolaget har dessutom utsetts till Årets Impactgasell med motivering att de ”på några få år lyckats öppna upp en helt nya marknad.”

Vattenreningssystemen som bolaget hyr ut är en vidareutveckling av en amerikansk innovation, baserat på ämnet kitosan, som utvinns ur processade krabbskal. De båda grundarna, Anders Lindqvist och Jakob Sjöberg, lärde känna varandra på universitetet. Jakob Sjöberg arbetade under många år med vattenrening i USA, medan Anders Lindqvist arbetade som miljökonsult på stora byggen i Sverige.

”Vattenrening var en fråga jag fick hantera i tidigare jobb där tillsynsmyndigheter ställde vissa krav, men kommunikationen med dessa handlade mest om att kraven skulle komma att överskridas och en riskbedömning kopplat till det”, berättar Anders Lindqvist om hur det var förr.

Frågan blev dock allt mer svårhanterlig och några välfungerande lösningar för att rena vatten på byggplatsen fanns inte för tio år sedan. I en del fall fick vattnet köras med lastbil från byggplatserna för att renas på annat håll.

Jakob Sjöberg testar vatten i företagets labb. Foto: Jack Mikrut

I USA fanns det dock en strängare lagstiftning, Clean Water Act, som tvingat fram lösningar. Under ett nyårsfirande kom diskussionerna igång om att vidareutveckla den amerikanska tillämpningen av rening med kitosan och ta den till Sverige.

”Det här är ett av de miljöområden där USA ligger rätt långt före Sverige och Europa. I slutet av 90-talet började amerikanerna med bra reningsteknik”, säger Jakob Sjöberg.

När han och Anders Lindqvist startade Swedish Hydro Solutions bodde Jakob Sjöberg till en början kvar i USA. Anders Lindqvist, som hade ett stort kontaktnät inom byggbranschen, började bearbeta tänkbara kunder.

”Det var svårt att nå fram till entreprenörerna. Det är en konservativ bransch och man vill inte gärna prova ny teknik i onödan. Vägen in blev att Trafikverket ville prova tekniken i ett förberedande projekt inför Västlänken”, säger han.

Resultatet överträffade Trafikverkets förväntningar och ledde till att myndigheten i sina upphandlingar började ställa krav på vattenrening motsvarande Swedish Hydro Solutions teknik.

I samma veva kom den så kallade Weserdomen, som handlade om att staden Bremen vid en muddring godkänt vissa försämringar av EU:s vattendirektiv, och som en följd stämdes av EU-kommissionen som i slutänden vann.

”Det blev en väldig diskussion om det där och det var precis samtidigt som vi hade fått ut resultatet av pilotstudien.”

Att skala upp i den takt som marknaden efterfrågade var dock omöjligt på så kort tid.

”Vi fick till exempel tacka nej till att offerera vattenreningen vid Korsvägen inom Västlänksprojektet. Det kändes inte så kul”, säger Jakob Sjöberg.

Foto: Jack Mikrut

Affärsmodellen, som bygger på uthyrning av stora containrar med vattenreningssystemet i, gjorde att pengarna rullade in löpande, vilket möjliggjorde investeringar utan stora banklån. Den första finansieringen kom främst via Almi och Vinnova, men också från ett EU-projekt och via såddlån från regionen.

”Vi har också haft möjlighet att ta skäligt betalt redan från dag ett. Produkten är viktig och våra kunder ser behovet. Därför har vi inte behövt låna allt för mycket”, säger Anders Lindqvist.

De allra största byggena vill hellre köpa än hyra reningssystemen, och i undantagsfall frångås därför uthyrningsmodellen. Bolaget får också in pengar på service och genom försäljning av reningskemikalier.

Svårast under resans gång tycker Jakob Sjöberg har varit att hitta en balans i investeringarna. Det gäller att satsa så mycket att man klarar nya projekt, men de löpande kostnaderna får samtidigt inte bli så stora att man inte klarar sig under perioder när man inte har så många projekt igång. 2016, ganska tidigt i bolagets historia, uppstod en likviditetsbrist.

”Perioden då vi saknade pengar var kortlivad, men det var en bra läxa”, konstaterar de båda grundarna.

Numera finns det flera konkurrenter som levererar vattenrening med hjälp av traditionella vattenreningskemikalier, men ingen annan svensk aktör renar vatten med hjälp av kitosan.

Sedan i våras sköts bolaget av en extern vd, Leo de Meere, vilket gör att de båda grundarna kan fokusera på innovation och kundkontakter. Förändringen som skett i Sverige vill Anders Lindqvist och Jakob Sjöberg nämligen se även i resten av Europa. Exakt hur det ska ske, genom att etablera kontor i fler länder eller genom att skaffa samarbetspartners, är under planering. En tanke är att Swedish Hydro Solutions kan följa med befintliga europeiska kunder till nya projekt, men att låta partners ta hand om nyförsäljning i Europa.

Swedish Hydro Solution, med grundarna Jakob Sjöberg och Anders Lindqvist, fick Gasellstatyetten för Årets Impactgasell 2021. Foto: Jack Mikrut

Hur har pandemin påverkat företaget? ”Vi fick ett större uppdrag i Göteborg precis innan pandemin bröt ut. Vi fick rekrytera och investera, men när pandemin slog till åkte mycket av kundens utländska personal hem och då uppstod förseningar. Så vi fick en dipp under första halvåret 2020. Men sedan kom en ketchup-effekt som gjorde att året blev bra ändå”, säger Anders Lindqvist. ”Men det hade nog kunnat bli ännu bättre”, lägger Jakob Sjöberg till.