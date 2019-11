Kort nedåtgång för årets raketmetall nickel

Både uppgången och nedgången skylls på Indonesiens aviserade exportförbud av obehandlad nickelmalm. Nu tror analytiker dock att en prisstabilisering på något högre nivåer är nära förestående.

De senaste årens lågpunkt sattes i början av 2016, då nickelterminen på London Metal Exchange föll strax under 8.000 dollar per ton. Därefter klättrade priset under hög volatilitet till cirka 12.000 dollar i mitten av 2019.

Det var då som Indonesien, världens näst största exportör av nickel, tillkännagav att ett exportförbud av obearbetad nickel kommer att införas redan från och med den 1 januari 2020 - två år tidigare än befarat. Priset steg snabbt till över 18.000 dollar, men har alltså sedan dess dalat på nytt.

”Vi tror inte att det indonesiska exportstoppet kommer att orsaka ett underskott av nickel, även om utbudet kan vara lägre än annars”, skriver Credit Suisse i en ny metallmarknadsanalys.