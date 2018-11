Koreanska biljätten byter Kina-chef

Hyundai Motor är Sydkoreas största biltillverkare. Tillsammans med Kia är bolaget nummer fem i världen.

Under årets nio första månader har försäljningen i Kina ökat med 14,4 procent till 803 532 fordon. Nivån är dock fortsatt klart under försäljningen under 2016 då kombon sålde totalt 1,2 miljoner fordon på den kinesiska marknaden.

Framöver kommer landet att rattas av Lee Byung-ho. Det är den första förändringen som biltillverkaren gör i toppen sedan arvtagaren Chung Eui-sun utsetts till vice ordförande.