Kontigo Care rapporterar nollresultat men ökad omsättning

Det framgår av bokslutet för 2020. Omsättningen ökade till 5,7 miljoner kronor (4,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var +1,5 miljoner kronor (-0,3) med likvida medel om 4,9 miljoner kronor (5,7) vid rapportperiodens utgång.

De månatliga återkommande intäkterna, MRR, ökade till 1,9 miljoner kronor under kvartalet (1,5). Trenden om en sekventiell uppgång från det fjärde kvartalet 2020 är därmed intakt.

Den pågående pandemin uppges endast marginellt ha försvårat verksamheten.

I Norge har marknadsintroduktionen i princip omstartats som ett resultat av pandemin som stoppade all aktiv bearbetning av den norska marknaden under flera månader under våren. Aktiviteterna återupptogs före sommaren och fortsatte i augusti.

Samarbetet i den nederländska marknaden tillsammans med vår partner Medscaler fortgår. Ett mindre antal potentiella samarbeten har selekterats och prioriteras för att förhoppningsvis leda till pilotprojekt i den nederländska beroendevården.

I Finland har Kontigo Care förhoppningen att efterfrågan i den finska marknaden kommer att vara större än de garanterade nivåerna, enligt distributörsavtalet med A-klinikka.

I december 2020 tillsatte Kontigo Care en position som affärsutvecklare ”för att förstärka utvecklingen av de befintliga internationella samarbetena och spridningen till nya marknader”.

Kontigo Cares vd Ulf Kindefält skriver i vd-ordet att han ser fram emot ”fortsatt positiv försäljningsutveckling under de närmaste kvartalen”.