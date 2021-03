Kontaktfri biltvätt satsar på blixtsnabb tillväxt i storstäderna

Det är en vårvinterdag när Di besöker Mjuk Biltvätts anläggning i Högsbo industriområde. En obarmhärtig vårsol avslöjar allt vägdamm och smuts på bilarna. Och det lockar en strid ström av bilar till biltvätten.

”Vädret påverkar vår verksamhet mycket mer än konjunkturen. Torra soliga dagar som i dag tvättar vi fler bilar än om det är en regnig slaskig dag”, säger Andreas Thomé, vd och delägare i Mjuk Biltvätt.

Företaget har under coronapandemin digitaliserat kundens kontakt med bolaget så att den numera är både kontant- och kontaktfri. Via en app görs både val av tvättprogram och betalning. En kamera läser sedan av registreringsskylten när man anländer så att personalen via en dataskärm kan se vad respektive kund beställt.

”I februari förra året hade vi en betaversion för en app att kontaktfritt kunna tvätta bilen hos oss. Lanseringen skedde sedan mycket snabbare än planerat på grund av coronapandemin. I dag använder två av tre kunder vår app för att tvätta bilen coronasäkert hos oss”, säger Andreas Thomé.

Det är drop-in som gäller. Inne i tvättunneln tvättas fyra bilar samtidigt så väntetiden är minimal. Många företagsbilar tvättas den här dagen. I steg ett blötläggs bilen automatiskt, i steg två rullas bilen framåt med ett rullband samtidigt som personalen handtvättar bilen och i steg tre och fyra tvättas och torkas bilen. Det tar sju minuter och som kund sitter man kvar i bilen hela tiden.

”Runt 70 procent av våra kunder är företag med företagsabonnemang, för dom är tid pengar. Det blir dyrt att låta företagsbilarna stå länge i kö till en biltvätt och hos oss sparar de tid”, säger Henrik Kronlid, grundare av Mjuk Biltvätt och koncernchef för ägarbolaget Lixon Holding.

Bolaget har sju anläggningar i Göteborg och grannkommunerna, två i Malmö och en anläggning i Täby i Stockholm som tillsammans tvättade 365 000 bilar förra året.

Mellan 2017 och 2020 ökade omsättningen med 65 procent. Och enbart under coronaåret 2020 ökade omsättningen med 13 procent till 78 miljoner kronor samtidigt som 62 anställda blev 70 anställda tack vare öppnandet av två nya anläggningar. Men man kunde ha vuxit mer.

”Vi skulle ha byggt en tredje anläggning men vi valde att vänta. Om coronakrisen inte hade drabbat så många företag så hårt hade vi kunnat växa ännu mer. Men på våra befintliga anläggningar har vi trots det inte tvättat färre bilar. För när vissa företag pausade sina företagsabonnemang såg vi att antalet privatkunder ökade istället”, säger Henrik Kronlid.

Henrik Kronlid, grundare, och Andreas Thomé, vd, tvättade 365.000 bilar förra året. Foto: Jack Mikrut

För Henrik Kronlid började livet som entreprenör redan som 21-åring och grundare till ett kontorsvaruhus.

”Att det blev kontorsmaterial var en slump men jag är uppvuxen med entreprenörskap i familjen och då blir man nog orädd för att man ser att det går att starta eget om man vill.”

Tre år senare, 1997, blev han dessutom serieentreprenör när han tillsammans med sin pappa och bror öppnade Mjuk Biltvätts första tvättanläggning i Sävedalen i Partille intill E20.

”Pappa kunde branschen och såg utvecklingsmöjligheter med inspiration från USA som är världsledande på utrustning för biltvättar. Vi hade i familjen pratat i flera år om att starta en biltvätt med personlig service som då inte fanns i Sverige”, säger han.

Henrik Kronlid sålde kontorsvaruhuset 2007 och året därpå blev han ensam ägare till familjeföretaget. Andreas Thomé tog över som vd 2011, samma år som Mjuk Biltvätt blev Sveriges första miljömärkta biltvättkedja. Den stora utmaningen för företagets hållbarhetsarbete är dock att ändra folks beteende, menar Andreas Thomé.

”Den största insatsen vi kan göra för miljön är att erbjuda ett alternativ till att stå på garageuppfarten och tvätta bilen.”

Andreas Thomé har arbetat 18 år i företaget där han började som 21-åring.

”Vi är flera i personalen som har varit här länge. Själv gillar jag entreprenörsdrivet i företaget och utvecklingsmöjligheterna”, säger han.

Genom åren har man fått attraktiva köpanbud men tackat nej.

”Vi har bara påbörjat expansionen av företaget och vill göra det på vårt sätt. Därför har vi inte heller tagit in riskkapital eller utvecklat ett franchisekoncept”, säger Henrik Kronlid.

I stället genomförde han nyligen en fastighetsaffär i dotterbolaget Lixon Fastigheter. Bolaget förvaltar fastigheterna i vilka Mjuk Biltvätt bedriver sin verksamhet.

”Vi sålde tre fastigheter till Eklandia Fastighets AB och skrev långa hyreskontrakt. Därmed har vi kapital till att fortsätta vår expansion enligt plan”, säger Henrik Kronlid.

Bland fastigheterna som såldes var den första anläggningen som byggdes i Sävedalen.

”Det kändes inte sentimentalt men jag har ju kvar pärmen med ritningarna som minne.”

De senaste fem åren har man byggt två anläggningar per år och expanderat till både Malmö och Stockholm. Flera av anläggningarna har byggts av byggbolaget DC Wäst som blev Gasellvinnare i Västra Götalands län i fjol.

”En milstolpe för oss var öppnandet av vår anläggning i Täby i Stockholm 2018. Och i Stockholm finns det plats för 20-25 anläggningar till”, säger Andreas Thomé.

Företagets tio anläggningar ska bli fler. Planen är att öka tempot i expansionen till tre nya anläggningar per år i storstadsregionerna.

”Målet 2025 är att omsätta 250 Mkr och ha 25 anläggningar”, säger Henrik Kronlid.

Men tillväxtresan skulle kunna gå ännu snabbare.

”Vår största utmaning nu är att hitta mark att bygga nya anläggningar på eller lämpliga hyreslokaler”, säger Andreas Thomé.