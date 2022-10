Konstnären säljer sig som framtida diamant

Dagens industri träffar den amerikanska konceptkonstnären Jill Magid på det Proventus-ägda konstmuseet Magasin III i Stockholm. Vi går mot hennes verk ”Auto Portrait Pending” som ställs ut tillsammans med fotografier över Chris Burden. Jill Magid ställer sig vid en inglasad guldring som saknar en sten. Bredvid ringen finns en monter med papper med olika instruktioner. Papprena och ringen utgör tillsammans konstverket och Jill Magid pratar om sin plan efter döden, som om det var det mest självklara i världen.

”När jag dör kommer jag kremeras och min kropp kommer göras till en diamant på en karat. Diamanten kommer då sättas in i ringen”, säger Jill Magid.

Det var när konstnären var 32 år gammal, 2005, som hon skrev under sitt diamantavtal med det Chicago-baserade företaget Lifegem, vars affärsidé är att göra diamanter av aska. På dokumentet går det att läsa att konstnären önskar få sitt efternamn inristat på diamanten, att ädelstenen ska vara rund, en karat och gul i färgen. Dödsdatumet är angivet som ”pending” (i väntan på svenska). Vidare står det att företaget endast behöver 230 gram aska för att slutföra ordern. Den totala kostnaden för processen uppgår till motsvarande 150 000 kronor. Jill Magid vill själv inte prata om någon exakt prislapp, eftersom hon anser att det tar onödig fokus från verket.

På ytterligare en A4-sida har konstnären skrivit ett eget brev om sin förvandling. Brevet börjar med raderna ”Gör mig till diamant när jag dör. Skär mig rund och lysande. Väg mig till en karat. Se till att jag är verklig”. Brevet avslutas med ”När jag har blivit en diamant kommer ni identifiera mig som en diamant. Inspektera mig, betygsätt mig, leverera mig. Min förmånstagare väntar”. Ett tredje kontrakt är det med den framtida köparen av konstverket. Än är det inte sålt.

”Om du köper verket i dag köper du löftet om att en diamant kommer hamna i ringen i framtiden”, säger Jill Magid.

Konstnären förklarar att verket bland annat anspelar på frågan om konstnären och konstens värde.

”När man pratar om en tavla av till exempel Picasso, säger man ofta en Picasso. Det är svårt att särskilja konsten från personen. Med detta verk äger man inte bara ett verk av mig, utan man äger också resterna av min kropp”, säger konstnären.

”Man kan inte heller äga en död kropp. Men förvandlas du till ett objekt blir du något man legalt får äga. Som konstverk blir min kropp en egendom. Det är intressant”, fortsätter konstnären.

Jill Magid berättar att resten av hennes aska kommer hamna i en grav så att hennes familj har en fysisk plats att gå till. För den närmaste familjen var det viktigt.

Den 49-åriga konceptkonstnären har genom åren ofta varit huvudpersonen i sina verk. Under pandemin uppmärksammades hon med sitt publika verk ”Tender” (anbud). Hon lät ingravera texten ”The Body Was Already So Fragile” (kroppen var redan så ömtålig) på kanterna av 120 000 helt nya amerikanska pennymynt.

”Meningen syftade på den ömtåliga ekonomin och den ömtåliga mänskliga kroppen. Under pandemin pratades det mycket om att ekonomin gick så bra men att så många människor dog. Det bekymrade mig”, säger Jill Magid.

Magids mening samsades med motton på pennyn ”In god we trust” (I gud vår förtröstan) och E pluribus unum (av många en).

”Dessa löften är inte uppfyllda och pennyn är det mynt som betingar absolut lägst värde”, säger konstnären.

Det samlade värdet på mynten uppgick till en coronacheck på 1200 dollar som Trumpregeringen betalade ut i stöd till allmänheten. Mynten började cirkulera i ekonomin, efter att konstnären delat ut dem till bodegor runt om i New York.

Jill Magid berättar att hon efter sitt besök till Magasin III, som köpt ett av hennes konstverk, är på väg till Paris och Centre Pompidou. Den 27 oktober ska hon iscensätta ett verk. Därefter visas där en av hennes filmer.