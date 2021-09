Konstmuseet firar 10 år med Party for Öyvind

Efter ett tufft år firar Sven-Harrys konstmuseum i Vasaparken i Stockholm 10 år med sin största utställning någonsin. ”Party for Öyvind” – en utställning som kretsar kring Öyvind Fahlström.

Stora, bulliga neonbokstäver klär guldhuset i Vasaparken och formulerar en stor inbjudan till fest. ”Party for Öyvind” kretsar kring Öyvind Fahlström, en av 1900-talets mest innovativa och mångsidiga konstnärer, och hans konstnärsvänner. Under sina år i New York rörde sig Öyvind Fahlström bland annat i samma kretsar som bland annat Andy Warhol, Roy Lichtenstein och Robert Rauschenberg.

Utställningens namn är taget från inbjudningskortet som konstnärerna Patty och Claes Oldenburg skickade till vännerna för att fira Öyvind Fahlströms födelsedag och hans första soloutställning på legendariska Sidney Janis Gallery i New York 1967. Det blev ett stort kalas för flera hundra gäster, varav många av konstnärerna nu medverkar i utställningen på Sven-Harrys konstmuseum.

”Öyvind var väldigt allvarlig men hade samtidigt en väldig livsglädje”, säger utställningens curator Barbro Schultz Lundestam, som fick uppdraget efter att hon och Sven-Harry Karlsson av en slump börjat prata om Öyvind Fahlström på en lunch.

”Jag hade sett många fina verk av Öyvind Fahlström på Centre Pompidou och frågade om jag fick låna några verk till utställningen. Vi fick ja på i stort sett alla vi ville ha. Utifrån det byggde vi utställningen. En idé från början var att inte göra en soloutställning, vi ville visa på hans bredd i alla områden. Han var genialisk.”

Öyvind Fahlström levde mellan 1928 och 1976 och räknas som en av 1900-talets mest banbrytande konstnärer, men verkade även som poet, filmare, dramatiker och journalist under sina knappa 50 år i livet.

”Det finns enormt mycket träffsäkerhet i hans konst som man blir väldigt tagen av. Han tar sig an ämnen som ekonomisk kris, flyktingar, de geopolitiska orättvisorna i världen, könspolitik, sexualitet och rasism. Frågor som känns lika aktuella idag som då. Jag kan tänka mig att en ung generation som kanske inte kan så mycket om Öyvind, kan hitta mycket i hans detaljrika verk”, säger Barbro Schultz Lundestam.

”Det finns ett djupt allvar som präglade den tidsandan, men även präglar utställningen här och nu. Det är ett party för Öyvind och hans vänner, men det är fortfarande aktuella ämnen”, säger Dragana Kusoffsky Maksimovic, vd för Sven-Harrys konstmuseum.

Utställningen och katalogen består även av bland annat dagböcker och intervjuer med personer som kände Öyvind Fahlström och som fortfarande är i livet.

”Alla vi pratat med har varit så entusiastiska. Det har varit intressant att verkligen få gå på djupet på Öyvind”, säger Barbro Schultz Lundestam.

På utställningen visas många av erans tongivande konstnärer, som exempelvis Alexander Calder, Andy Warhol, Barbro Östlihn, Carl Johan De Geer och Faith Ringgold.

”Det är många av de kraftfulla konstnärinnorna som vi vill lyfta fram. De som finns i historieböckerna men som kanske inte så kända för den breda allmänheten. Vi har valt ut Öyvinds vänner, de som han inspirerade och de som inspirerade honom”, säger Dragana Kusoffsky Maksimovic, museichef på Sven-Harrys konstmuseum.

Utställningen sammanfaller med Sven-Harrys konstmuseums 10-årsjubileum. Samtidigt planerar grundaren själv, Sven-Harry Karlsson, sin 90-årsfest.

”Sven-Harrys konstmuseum strävar efter att vara en dynamisk plats där vi vill lyfta fram historier som inte har berättats tidigare om en eller flera konstnärer. Där vi får göra det lite på vårt eget vis, med det modet Sven-Harry har som person. Hans generositet, humanitet och medmänsklighet ska genomsyra museet. Det är vad jag sett hos honom under de tre åren som jag varit vd”, säger Dragana Kusoffsky Maksimovic.