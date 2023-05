Innehåll från Xpeng Annons

Kartan över den svenska – och europeiska – bilmarknaden håller på att ritas om. Utvecklingen i bilbranschen går i rasande fart och nya bilmärken tar plats.

Som exempel på detta växte under förra året de nya kinesiska bilmärkena i Sverige med 95 procent och sålde nästan 17 000 nya bilar, enligt Carup.

Många aktörer satsar nu hårt för att ta sig in på den svenska marknaden – och det med bilar av allt bättre kvalitet och till konkurrenskraftiga priser.

En av de nyaste aktörerna på den svenska bilmarknaden är Xpeng som nu på allvar har etablerat sig och som i år lanserar två nya elbilar – en sportsedan och en SUV.

Vi tog ett snack med Magnus Wenger, marknadschef på Xpeng i Sverige om hur man lanserar ett nytt bilmärke i Sverige, om utmaningarna i bilbranschen, fördomar om kinesiska bilar och framtidsutsikterna för det nya bilmärket.

Stenhård konkurrens

Hur tror du att den svenska marknaden kommer att ta emot ett nytt kinesiskt bilmärke?

– Svenska bilköpare är konservativa. För 40 år sedan var vi skeptiska mot japanska märken. För 20 år sedan var vi tveksamma till koreanska märken. Idag är japanska bilar jämställda med kvalitet och ett koreanskt märke är det som är mest sålt till privatpersoner. Idag är säkert vissa skeptiska mot kinesiska märken. Men tiderna förändras och jag är övertygad om att kinesiska märken kommer att kunna konkurrera med bilmärken från hela världen, säger Magnus och fortsätter:

– Med det sagt, konkurrensen är stenhård i bilbranschen. Och vi på Xpeng måste precis som alla andra hitta vår position. Och den är klar. Vi tillverkar bilar med hög teknologisk nivå av mycket god kvalitet till rätt pris.

Magnus Wenger, marknadschef på Xpeng Sverige.

Och ni startar det hela med att lansera två elbilar – P7 och G9, berätta.

– Det är en lång resa som vi har gjort. Vi lanserade Xpeng som företag i Sverige sommaren 2021 och tanken var att vi skulle lansera modellen P5. Det var ett beslut som togs innan covid slog till med full kraft i Kina och i resten av världen. Egentligen var den bilmodellen menad som lite av en generalrepetition i Sverige innan modellerna P7 och G9 skulle komma. Planen var att sätta interna processer, starta upp i butiken i Mall of Scandinavia i Stockholm och så vidare.

– I och med butiken i Stockholm kunde vi träffa många människor och potentiella kunder. Att utveckla en bilmodell är inget man gör i en handvändning och vägen hit har inte varit spikrak. Beslutet att ställa in lanseringen av P5 tolkas av många utomstående som ett misslyckande. För mig, ur ett varumärkesperspektiv, var det nog det bästa som kunde hända. Även om det var en riktigt bra bil, jag kör den dagligen, så är det P7- och G9-modellerna som kommer att definiera Xpeng i Europa, säger Magnus Wenger.

XPeng P5 är en framhjulsdriven sedan med en räckvidd på 465 km.

Detta är Xpeng Xpeng är ett teknikföretag som designar, utvecklar, tillverkar och marknadsför smarta mobilitetslösningar. I detta ingår elbilar (EV), elektriska flygplan för vertikal start och landning (eVTOL) och robotteknologi. Fokuset är att skapa en mobil framtid som använder eftertänksam och empatisk intelligens för att förbättra upplevelsen. Företaget har sitt huvudkontor i Guangzhou, Kina med multiregionala kontor i Peking, Shanghai, Shenzhen, Silicon Valley och San Diego. 2021 etablerades det europeiska huvudkontoret i Amsterdam, tillsammans med dedikerade kontor i Danmark, Tyskland, Norge och Sverige. Xpengs elbilar tillverkas i den helägda fabriken i Zhaoqing, Kina, och dessutom är ytterligare två smarta tillverkningsbaser för elbilar under uppbyggnad. De tre smarta fabrikerna i Kina har en framtida produktionskapacitet på att tillverka 600 000 bilar varje år.

Lyssnar på kunderna

Nu kommer det hinna gå närmare två år mellan första etableringen i Sverige och leveransen av Xpeng:s första bil i Sverige, men det är inget som Magnus Wenger ser som en nackdel.

– Vi ser det som att vi haft möjlighet att förbereda oss väl. Xpeng är i Sverige för att stanna. Och produkten som kommer att levereras i sommar – först ut till kunder i juni är P7 – är bättre i linje med vad våra kunder efterfrågar, säger Magnus.

Och just vad kunder efterfrågar är något som Xpeng jobbar stenhårt för. Med ett öra mot marken ser företaget hela tiden till att få input från sina kunder om förbättringar och förändringar – och nästan all feedback skickas vidare till huvudkontoret i Kina. Xpeng har till och med byggt in en funktion i bilarna, där man kan spela in ett röstmeddelande om förändringar som sedan skickas vidare till berörda parter.

– Vi vill verkligen lyssna på vad kunderna tycker, och Xpeng ser det som en investering i framtiden. Vi vill skapa produkter som kunderna vill ha, inte som vi vill att de ska vara, säger Magnus.

Elvis Cheng, vd på Xpeng för Sverige och Benelux och Per Avander, Bilias vd och koncernchef.

Samarbete med Bilia

Den långa förberedelsetiden har dessutom gett Xpeng möjlighet att knyta ett samarbete med företaget Bilia som agent.

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien. Till en början ska Xpeng säljas och servas hos tre Biliahandlare i Stockholm, Göteborg och Malmö, men fler orter runt om i landet ska komma.

– Samarbetet med Bilia är en del som jag tror att vi retrospektivt kommer kunna konstatera var en starkt bidragande orsak till vår framgångssaga. Bilias professionalism och fokus på kundnöjdhet kommer att bidra till bra försäljning men även en hög kundlojalitet. Det är lätt att sälja en bil. Men det är svårare att sälja bil och sedan få kunderna att fortsätta vara nöjda och köpa bil av samma märke igen. Och här har jag svårt att tro att det finns en bättre partner för oss än Bilia, säger Magnus Wenger.

P7 Företagets sportsedan-modell som har förarassistanssystemet XPILOT med vågradar, ultraljudssensorer, surroundkameror och höguppfattningskameror säkerställer intelligenta kör-, säkerhets- och parkeringsfunktioner. Interiört är bilen försedd med fem sportstolar i nappaläder, ett panoramasoltak och en 10,25-tums digital förardisplay som visar den viktigaste informationen samt en 14,96-tums central pekskärm med det egenutvecklade operativsystemet Xmart OS. Bilen är 4888 millimeter lång, 1896 millimeter bred och höjden mäts till 1450 millimeter. Den finns i tre versioner – en bakhjulsdriven (Long Range) och två fyrhjulsdrivna (AWD Performance och Wing edition, som har saxdörrar). Räckvidden är upp till 576 kilometer och den kan snabbladdas (175 kW) från 10 till 80 procent på 29 minuter. Bilen klarar som fyrhjulsdriven 0–100 km/h på 4,1 sekunder.

”Ingen sprinttävling”

Senaste åren har en rad kinesiska elbilmärken kommit till Sverige, och naturligtvis var det något som Magnus och hans kollegor på Xpeng kikade noga på under uppstartsfasen.

– Ja, men om det var något som vi skulle göra annorlunda om vi fick göra om det så är det att inte snegla på vad andra märken gör eller har gjort. Xpeng, tycker vi, spelar lite i vår egen liga. Vi producerar bilar med en hög upplevd kvalitet och hos oss så får man väldigt mycket bil för pengarna. Det gör att vi inte har så många naturliga konkurrenter, även om vårt ursprung gör att vi kategoriseras in i en grupp med andra märken. Vi borde ha kört vårt eget race mer.

Men hur har det då varit att vara med på resan att etablera ett nytt bilmärke i Sverige?

– Att lansera ett nytt bilmärke tar tid och det är inget som går att forcera. Det vi håller på med är ingen sprinttävling, snarare ett maraton.

– Jag tror att när vi tittar tillbaka om säg tre-fyra år så kommer vi ha haft väldigt stor nytta av den långa startsträckan.

G9 SUV-modellen som är utrustad med automatiska soft-close-dörrar. Räckvidden är upp till 570 kilometer på en laddning och batteriet kan laddas från 10 till 80 procent på endast 20 minuter. Kan också snabbladdas då 5 minuter laddning ger en räckvidd på 10 mil. Utrustad med bland annat intelligent luftfjädring för bästa komfort och dubbla displayer (två 14,96-tums pekskärmar) med Xmart OS. Också G9 finns i tre versioner – en bakhjulsdriven (RWD Standard Range) och två med fyrhjulsdrift (AWD Long Range och AWD Performance). Bilen (4891 millimeter lång, 1937 millimeter bred och 1680 millimeter hög) kan lastas med 1 576 liter med sätena nedfällda (och 71 liter i frunken) accelererar 0–100 km/h på ner till 3,9 sekunder och de fyrhjulsdrivna bilarna (AWD Long Range och AWD Performance) har en laddkapacitet på upp till 300 kW.

”Utmanande resa”

Vad ser du som nyckeln till framgång för Xpeng?

– Allt handlar om att leverera det som våra kunder vill ha. Till det pris som våra kunder är beredda att betala. Vår strategi är inte att konkurrera med pris. Här tror jag att vi har ett försprång gentemot många av våra konkurrenter, såväl europeiska som kinesiska, säger Magnus och tillägger:

– Men den kanske viktigaste delen av varför jag tror vi kommer lyckas bättre än många av våra konkurrenter är såväl det svenska som det europeiska teamet hos Xpeng. Vi har lyckats anställa en bred skara människor med olika bakgrund, och man märkte snabbt hur vi kompletterade varandra. Men det har varit en utmanande resa. Xpeng har funnits mindre än tio år som företag, idag har vi flera modeller på den globala bilmarknaden och såväl vår G9 som P7 hyllas i flera medier.

Vilka är egentligen kunderna som ska köpa en Xpeng?

– Vi har haft föreställningar om vilka våra kunder skulle vara som inte riktigt stämde överens med verkligheten. Vi har sett att vi attraherar en olik kundgrupp än vad som Xpeng attraherar i Kina. Där, på andra sidan jorden, har Xpeng en lite yngre kundgrupp, medan här i Sverige är de som har köpkraften äldre. Kanske logiskt för medelåldern för de som köper en elbil i Sverige i dag är 49 år, vilket kanske inte många tror.

Avsaknaden av bilar

Vad har egentligen varit svårast i uppstarten?

– Man måste ha bilar som kan visas upp när man börjar att sälja. Utan att ha bilar som folk kan se på, ta i och sitta i är det svårt. Vi har ju sedan starten arbetat med modeller och bilar som vi inte haft tillgång till. Det blir väldigt hypotetiskt att prata om bilar som inte finns i verkligheten, och speciellt när det är ett helt nytt bilmärke för kunderna.

På tal om ert ursprung, hur är det att jobba i ett kinesiskt företag?

– Det är oerhört intressant och spännande. Det är sex timmars tidsskillnad, så många av mina kollegor på huvudkontoret jobbar sena kvällar för att kunna stödja oss på bästa sätt. Generellt är det tydligt att man jobbar oerhört hårt. Man är samtidigt väldigt lyhörda för lokala insikter. Man är mån om att vi inte bara ska lösa saker för dagen, man ställer allt i ett längre perspektiv. Ett av de tydligaste direktiven vi fick från vår CEO He Xiaopeng när vi började var att alltid anta ett långsiktigt perspektiv. Ställ alla beslut i relation till om det är fördelaktigt inte bara idag utan även om tio år.

– Men till syvende och sist, mina kollegor i Kina är som du och jag. De är vanliga människor, och de har samma drivkraft som vi har; att kunna leva ett bra liv och att kunna skapa så goda förutsättningar som de kan för sina barn.

Framtidens mobilitet

Xpeng som företag har en tydlig vision – att det är tekniken som kommer att förändra framtidens mobilitet, men att det är människan som står i centrum och inte tekniken.

– Det är hörnstenen i företaget. Vi är ett teknikföretag som gör saker själva, och med det finns det en stor flexibilitet. Xpeng försöker att ligga i framkant när det kommer till teknik och visionärt tänkande när det kommer till vad människor kommer att behöva och vilja ha i framtiden. Vi har utvecklat flygande bilar – såsom Xpeng X2 och X3 – och mycket annat, men vi har alltid människan i fokus. Vi vill inte skapa teknik för sakens skull – vi vill att den ska gagna människan, säger Magnus.

– Och just det är en viktig del för oss. Under produktutvecklingen sker mycket av utvärderingen med människor i olika delar av världen. Xpeng är väldigt lyhörda om vad kunder – och inte minst den europeiska marknaden – behöver.

”Här för att stanna”

Hur ser då etableringen i Sverige ut för Xpeng i dagsläget?

– Under maj kommer vår nya anläggning i Stäket nordväst om Stockholm att öppna i samband med första leveransen av P7-modellen. Likaså öppnar vi hos vår samarbetspartner Bilia i Smista, sydväst om Stockholm, och sedan står Göteborg och Malmö på tur.

Hur ser försäljningsmålen ut för lanseringsåret 2023?

– Jag kan inte uttala mig om några mål eller siffror. Föga förvånande, svenskar gillar SUV:ar, och intresset för vår G9 är väldigt stort. Däremot märker vi att de som testar vår P7 upplever den som både sportig och komfortabel.

– En sak är tydlig dock, Xpeng är här för att stanna. Vi har rätt modeller till rätt pris, en välrenommerad partner och ett team som besitter en unik balans av kompetens, arbetsvilja och värme.

