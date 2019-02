Konkurslavinen fortsätter: Stockholm hårdast drabbat – ”oroväckande”

En tydlig trend under uppgången de senaste åtta månaderna är att även stora företag går i graven. Största konkursen under januari är omskrivna butikskedjan Best of Brands med 129 anställda, som köptes av ägarna bakom modesajterna Campadre och Members.com samma månad.

Om vi backar till statistiken från förra året toppar flygbolaget Nextjet, med säte i Stockholm, omsättningsligan. Flest anställda hade Malmöbaserade Radix Kompetens där nära 300 medarbetare drabbades av konkursen.