Konkursen lyfter konkurrenten: ”Kraftigt ökad trafik”

Under natten mellan söndag och måndag försattes Vings ägare Thomas Cook i konkurs. Det innebar att omkring 20 avgångar ställdes in från Ving under måndagen.

Ving, som är en fristående enhet inom Thomas Cook, jobbar nu på att hitta lösningar med alternativa flygbolag. Hos konkurrenten Tui märktes en ökad trafik till hemsidan under morgonen.