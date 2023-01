Kongressen i Brasilien stormad av Bolsonaroanhängare

Demonstranterna underkänner valet av Lula da Silva. De kräver enligt lokala medier att försvarsmakten ska ingripa och avsätta presidenten som svors in i landets högsta ämbete för en vecka sedan. Det är med andra ord ett krav på en statskupp.

Den fåtaliga säkerhetsstyrkan vid kongressen som består av militärpolis hade inga möjligheter att stoppa Bolsonaros anhängare som vällde in på området. På brasilianska tv-bilder ser man hur poliser tycks använda pepparspray utan att det stoppar demonstranterna.

Senare har helikoptrar satts in som fäller behållare med tårgas mot demonstranterna. Ytterligare kravallutrustad polis anlände under eftermiddagen till området i centrala Brasilia. Men det fanns vid 18-tiden lokal tid inga tecken på att militärpolisen fått situationen under kontroll.

Tvärtom visade filmsekvenser hur demonstranter insvepta i brasilianska flaggor rörde sig fritt inne i kongressens kammare och kontor.

Brasiliens justitieminister Flávio Dino uttalade sig via sociala nätverk att ”detta absurda försök att påtvinga viljan med våld kommer inte att segra.”

Ordföranden för senaten Rodrigo Pacheco sa att han ”häftigt fördömer dessa antidemokratiska handlingar.”

President Lula befinner sig i São Paulo och var alltså inte i presidentpalatset Planalto när demonstranter, enligt uppgift, bröt sig in.

Vik 18-tiden framträdde Lula i brasiliansk tv och fördömde demonstranterna.

”De kommer att få betala enligt lagens fulla kraft. Vi ska undersöka vilka som har finansierat dessa vandaler.”

Han fördömde aktionen som en ”antidemokratisk handling.”

I kongressbyggnaden pågick inga politiska förhandlingar när Bolsonaros anhängare stormade området. Det var alltså inga politiker på plats. Även Högsta domstolen var helgstängd.

Förre presidenten Jair Bolsonaro har ännu inte kommit med några offentliga kommentarer angående den explosiva situationen. Han befinner sig för närvarande i USA. Därifrån sände han under söndagen via Twitter olika positiva påståenden om sin regeringstid, till exempel att hans regering satsat 117 miljarder real på infrastruktur för transporter.