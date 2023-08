Konceptbutikens mål: Skapa en aha-upplevelse för kunden

Verkstans Instagramflöde följer ett givet mönster där de fem ägarna, i olika miljöer, poserar i Stetson-hattar, bjärta blusar och handfärgade tröjor.

”På 90 procent av bilderna är det vi själva som visar hur man kan stajla sina kläder. Vi vill inspirera till lust och uppmuntra kvinnor att livet inte behöver stanna bara för att man närmar sig eller har passerat 50 år. Det gäller att omfamna en ny fas i livet”, säger Anna Fohlin.

Hon är en av de fem kvinnor som grundat Verkstan - The social life, ett koncept inom livsstilsbutiker och sociala evenemang som de senaste åren har vuxit på utvalda semesterorter i Sverige, med utgångspunkt från Gotland.

”Mixen i våra butiker speglar våra olika personligheter. Hos oss ska det kännas lustfyllt och inte ängsligt.”

Verkstan på Gotland

Omsättning 2021: 13,6 Mkr.

Omsättningsprognos 2022: 17,5 Mkr.

Resultat efter finansiella kostnader 2021: 1,06 Mkr.

Ägare: Anna Fohlin, Anett Jorméus, Magdalena Björnsdotter, Maria Bengtsson och Susanne Liljenberg.

Antal anställda: Under högsäsong cirka 35 personer och under lågsäsong åtta plus extra personal.