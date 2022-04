Komponentbrist tynger Tagmaster

Dometic påverkas som många andra av dyrare råmaterial och geopolitiska förändringar, men redovisar en organisk tillväxt på 7 procent med tillväxt i samtliga segment.

Bolagets ebita-marginal uppgick till 14,8 procent under kvartalet, en nedgång från fjolårets 16,6 procent men bättre än väntade 14,1 enligt Infront.

”Att vi parerar alla dessa materialkostnadsökningar – jag kan inte annat än att känna mig rätt så nöjd och stolt över det arbete som vi gör”, säger vd Juan Vargues om det i Di TV.

Flera bolag har vittnat om en galopperande inflation på insatsvaror, som gör att de inte tillräckligt snabbt lyckas föra vidare prisökningar till kunderna.

Juan Vargues säger angående huruvida Dometic kommer att lyckas bättre:

”Vi har lyckats hittills. Vi hade Q3:an (2021) där vi var lite sena på bollen, men om man tittar på hela perioden sedan augusti 2020 till april 2022 är det egentligen (bara) Q3:an 2021 där vi missade i princip sex veckor när det gäller prisökningar. Annars har det gått igenom, och vårt jobb är att se till att fortsätta få igenom våra marginaler.”

I september 2021 aviserade Dometic ett större förvärv, nämligen av den amerikanska kylväsketillverkaren Igloo för motsvarande 6,5 miljarder kronor, ungefär en fjärdedel av dagens börsvärde för Dometic. En tilläggsköpeskilling gör att bolaget, som köptes av ett riskkapitalbolag, kan kosta nästan 9 miljarder kronor.

Lönsamheten i det köpta bolaget är lägre än i resten av koncernen. Igloos rörelsemarginal steg under kvartalet, men nådde inte tvåsiffriga nivåer – den uppgick till ”över ett medelhögt-ensiffrigt tal”, som Dometic uttrycker saken, mot koncernen som alltså noterade 15 procent.

”Det känns bra, redan i Q1:an har vi sett en klar förbättring”, säger Juan Vargues om hur Igloo går och huruvida man har börjat kunna ta bättre betalt. Han nämner att priset på insatsvaran resin i Igloos produkter blev mycket dyrare – ”gick genom taket” – under andra halvåret 2021, men att Dometic höjde priserna så snart man blev ägare.

”Vi ser dessa ökningar slå igenom, och de facto har vi högre marginaler på Igloo nu än för ett år sedan, även om jämförelsetalen är tuffa.”

Di TV: vad säger du till kritikerna som säger att Iglooförvärvet skapar tvivel på din och Dometics förmåga att genomföra stora förvärv?

”De har fel på det.”

Framöver ska Dometic, i enlighet med sin strategi, försöka bli mindre beroende av de fordonstillverkare (”OEM”, original equipment manufacturers) som historiskt har varit den absolut viktigaste kundgruppen, bland annat genom tilläggsförvärv. Strategin har bedrivits med framgång under en tid, säger Juan Vargues, som nämner tre avslutade smärre förvärv under årets första kvartal.

Dometic var under den rapporttäta torsdagsförmiddagen en av börsens största storbolagsvinnare, med en uppgång på omkring 5 procent vid 11.50-tiden. OMXSPI var samtidigt upp 0,2 procent.

Vd:s fördubblingsuttalande: så gick det sedan

Trots torsdagens kurslyft är nästan en tredjedel av Dometics börsvärde utraderat sedan årsskiftet, vilket har drabbat drygt 23.000 aktieägare enligt Holdings. I toppen av ägarlistan finns uteslutande institutioner, främst holländska NN Group med närmare 7 procent av bolaget.

Juan Vargues själv äger 733.483 aktier, motsvarande 0,23 procent av bolaget, värda cirka 60 miljoner kronor. Många av dem köpte han i juli 2018, ett halvår efter sitt vd-tillträde, och Di beskrev det i en artikel som ett av de absolut största enskilda köpen som en vd på Stockholmsbörsen har gjort.

Den 27 augusti 2018 sa Juan Vargues till Di att han ”skulle bli väldigt besviken om vi inte dubblar försäljningen och då ska vi även rimligen dubbla aktiekursen”. Någon fast tidsram gavs inte utöver ”på några års sikt”

Facit sedan dess, snart fyra år senare:

• Försäljningen under de tolv månader som föregick uttalandet uppgick till 16.354 miljoner kronor, mot 24.176 Mkr under april 2020 till mars 2021, ett lyft med cirka 50 procent.

• Börskursen har dock gått ned – även inräknat torsdagens kurslyft – från en stängningskurs på 84,90 kronor den 27 augusti till 80,18 kronor i skrivande stund. Inräknat en utdelning på 4,45 kronor under tiden har aktien gått ungefär plus minus noll. Den 8 januari 2018, då Juan Vargues tillträdde som vd, stängde kursen på 86,80 kronor.

Källa: Infront, Holdings, Di, Direkt