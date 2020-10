Två kändiskompisar som snackar om allt mellan himmel och jord, som Alex & Sigge, Gynning & Berg och Hannah & Amanda, har länge legat i lyssnartoppen. De utmanas nu av nya röster som Ex On the Beach- deltagarna Josephine Qvist och Elin Woodie (till väsnster), vars Sweet but psycho blivit populär bland unga tjejer.