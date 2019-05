Kommunerna som släpper ut mest i Sverige

De större städernas kranskommuner hamnar i den andra änden av listan. Av de 20 kommunerna med minst utsläpp av växthusgaser per invånare ligger 15 i Stockholms län. Övriga fem är universitetsstaden Lund, Vellinge söder om Malmö, samt Partille, Lerum och Öckerö – som är kranskommuner till Göteborg.

Stora kommuner som Göteborg, Stockholm och Malmö ligger av naturliga skäl i utsläppstoppen (eller botten, beroende på hur man vill se det). Men utsläppen räknat per invånare ger en annan bild. Då hamnar kommuner som Mörbylånga och Lysekil bland utsläppsvärstingarna.

Några kommuner hamnar i toppen av både den totala och relativa utsläppslistan. I Luleå släpps det ut överlägset mest växthusgaser i Sverige: 3,9 miljoner ton omräknat i koldioxid under 2016, vilket motsvarar drygt 50 ton per invånare. Gotland är i en liknande situation: totalt 2,2 miljoner ton koldioxid, eller nästan 38 ton per person.