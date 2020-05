Kommuner kände till smitta bland äldre – sa att de inget vet

Men granskningen visar att länsstyrelsen redan den 14 april fått in rapporter från kommunerna om smittläget. I länsstyrelsens krisledningsrapport står då att ”smitta finns på äldreboenden i flertalet av kommunerna, totalt konstaterad smitta på 23 av länets äldreboenden”.

”Jag tror att smittan kom in ganska tidigt under pandemin”, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Region Stockholm.

Tidningen har frågat landets 21 regioner om hur många äldreboenden i respektive område som haft fall av covid-19, hur många boenden de har totalt samt hur många äldre som konstaterats smittade.

15 regioner har svarat på alla frågor medan regionerna Östergötland, Kronoberg och Kalmar inte svarat alls.

Svaren visar att drygt 2 500 personer på 541 boenden någon gång konstaterats smittade. Men bland andra den stora Västra Götalandsregionen har inte angett antalet smittade.