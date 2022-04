Kommunal: Nu blir det strejk inom kyrkan

Sverige måste ta ett helt nytt grepp för att komma åt den organiserade brottsligheten. Att få kriminella att samarbeta med rättsväsendet är avgörande. Det hävdar den amerikanske rättsexperten Robert Czepiel, som i veckan bjudits in av svensk polis.

Robert Czepiel, före detta åklagare i New Jersey, är en av flera rättsexperter som bjudits in av Nationella operativa avdelningen i Stockholm.

Robert Czepiel, före detta chefsåklagare från delstaten New Jersey, ingår en delegation av amerikanska jurister och brottsbekämpare som besökt Stockholm de senaste dagarna. I samtal med bland annat Nationella operativa avdelning, NOA, har han och hans kolleger gett sin syn på vad som krävs för att stoppa den negativa svenska utvecklingen.

”Den organiserade brottsligheten här är oroande och påminner om vad vi tidigare upplevt i flera amerikanska stater. Mord, utpressning och annan grov brottslighet är en väntad konsekvens då alltfler kriminella grupperingar konkurrerar om makten”, säger Robert Czepiel när Di träffar honom i centrala Stockholm.

Kort före intervjun har Sveriges finansmarknadsminister Max Elger (S) presenterat ett lagförslag som ska göra det lättare för rättsväsende och banker att dela information om brott och brottsmisstänkta. Robert Czepiel nickar instämmande när Di redogör för innehållet.

”Det låter som en väldigt bra idé. Organiserad brottslighet handlar om en sak: pengar. Och det är när dessa pengar finns på ett bankkonto som det är lättast för en åklagare att få fram bevisning för ett robust penningtvättsmål”, säger Robert Czepiel.

”Det har vi sett i USA sedan The Bank Secrecy Act infördes på 1970-talet.”

Just penningtvätt är också det brott som visat sig särskilt effektivt för att få fast New Jerseys kriminella, oavsett om det handlat om maffiaorganisationer, korrupta politiker eller gatugäng. Som åklagare under tre decennier har Robert Czepiel sett resultatet av att penningtvätt blev en självständig brottsrubricering 1986.

”Vi har en tuff straffskala, upp till tjugo års fängelse för den som tvättat 500.000 dollar eller mer. För en åklagare innebär det ett väldigt kraftfullt verktyg som gjort att vi fått bort många kriminella grupperingar.”

I Sverige skulle det dröja till 2014 innan motsvarande brottsrubricering infördes. Här stannar påföljden vid högst sex års fängelse och lägst böter. Det allra vanligaste är villkorlig dom eller böter, något som Robert Czepiel tycker är förvånande milt.

”Då blir straffet en väldigt låg kostnad för kriminella som vill fortsätta sina affärer.”

Ska Sverige verkligen kunna använda penningtvättslagstiftningen för att slå ut kriminella organisationer rekommenderar Robert Czepiel en kombination av två saker: Ordentligt kännbara straff och stora rabatter för den som väljer att erkänna och vittna mot sina medbrottslingar. Enligt hans erfarenhet behövs det nämligen nästan alltid en samarbetsvillig insider för att rättsväsendet ska kunna rycka upp ett brottsnätverk med rötterna.

”Men knappast någon väljer att samarbeta frivilligt. För det krävs att den misstänkte vet att han riskerar att sitta inlåst och inte få träffa sin familj på väldigt länge. Först då är han mogen att fatta det svåra beslut som krävs för att samarbeta och få vittnesskydd”, säger Robert Czepiel.

Till skillnad från i USA har svenska politiker länge avfärdat behovet av ett så kallat kronvittnessystem. Men efter att den socialdemokratiska regeringen svängt ligger nu ett lagförslag på riksdagens bord. Robert Czepiel är dock tveksam till om de nuvarande svenska straffsatserna räcker för att få misstänkta att samarbeta, särskilt när det gäller penningtvätt.

”Som jag förstår det är er strafflag baserad på tanken om rehabilitering. Det jag pratar om handlar istället om att skapa ett så högt tryck, genom potentiellt väldigt kännbara straff, att det framstår som en bra idé att samarbeta”, säger han och rekommenderar svenska lagstiftare att följa USA:s exempel.

”Med tanke på brottsutvecklingen tror jag att Sverige måste föra en debatt om straffsatser för att kunna nå längre i brottsbekämpningen.”

Di har varit i kontakt med såväl NOA som Riksåklagaren och justitieminister Morgan Johanssons pressekreterare. Ingen av dessa har hittills velat kommentera Robert Czepiels synpunkter.

Svensk polis tar hjälp av USA De senaste åren har olika delar av polisen vänt sig till amerikanska kolleger för samarbete och råd. Det mesta kända exemplet är insatsen ”Sluta skjut”, som inleddes i Malmö 2018 och följer USA-modellen ”Group Violence Intervention”. Polisen i Region Stockholm bedriver sedan 2019 ett samarbete med Rutger Center on Policing i New Jersey i syfte att förbättra bland annat tekniska undersökningar av illegala vapen. Den före detta chefsåklagare Robert Czepiel, som i dag driver företaget Resilient Minds on the Front Lines, ingår i en delegation om sju rättsexperter som bjudits in av Nationella operativa avdelninge, NOA.