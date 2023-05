Kom för vyn, inte menyn – ojämn leverans av Slussens nykomling

Innehåll från Yabie Enterprise Annons

Steve Johnson, Head of Business Development på Yabie Enterprise.

Handeln utvecklas konstant och för att hänga med i takten behövs rätt verktyg. Yabie Enterprises kassasystem är anpassat för att ingå i en automatiserad och sömlös handelsstruktur. Kassan ger därmed bästa möjliga förutsättningar för riktig Omnichannel, eller Unified Commerce om så önskas. Tack vare detta blir kassan också en naturlig del av en modern systemkarta.

– På Yabie Enterprise jobbar vi efter strategin best of breed. Det vill säga vi bygger en systemkarta med de bästa och mest specialiserade systemen för varje funktion. Vi har nära samarbeten med innovativa partners och etablerade affärssystem. Allt för att erbjuda våra kunder en integrerad handel som är anpassad för ett kommersiellt samhälle som ständigt förändras, säger Steve Johnson, Head of Business Development på Yabie Enterprise.

Yabie Enterprises kassa är anpassad för att kunna hantera flera och djupa integrationer mot kunders affärssystem eller andra kringliggande system. Kassasystemet ska helt enkelt kunna erbjuda handeln obegränsade möjligheter att kunna effektivisera sina flöden.

– Vårt kassasystem är en investering som ger dig högsta kvalitet på integrationer kombinerat med den senaste tekniken, vilket kommer att öka ditt företags konkurrenskraft markant, säger Steve Johnson.

Framtidens handel förutsätter att handlare kan anpassa sig efter marknaden – eller leda den. Genom att investera i Yabie Enterprise kassasystem får företag en levande, expansiv handel som du tryggt möter framtidens utmaningar med.

– Kassasystemet är en central punkt i affärsverksamheten för en retailer idag. Har du inte rätt kopplingar mot e-handel, PIM-system, kundklubbar, servicepartners och allt vad det kan vara halkar du snabbt efter. Yabie Enterprise är nyckeln i en svårtillgänglig kassavärld, säger Steve Johnson och avslutar:

– Kort sammanfattat kan man säga att en investering i ett modernt kassasystem innebär en förenkling av interna flöden, ger kunden en behagligare köpupplevelse och underlättar vardagen för butikspersonalen.

Om Yabie Enterprise:

Yabie Enterprise är en del av Yabie AB, Sveriges snabbast växande fintechbolag. Yabies vision är att bli en ledande europeisk aktör inom mjukvara för betalnings- och kassalösningar. Sedan starten har bolaget tagit in drygt 650 miljoner SEK i riskkapital av bland andra Creades, Swedbank och NFT Ventures.