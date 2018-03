Kobolt-bolag går samman: "Räknar med brist kommande fem åren"

Just utvecklingen av elektriska fordon ligger bakom de senaste årens snabbt ökade efterfrågan på kobolt, som används till batterierna. Bara sedan slutet av 2017 har marknadspriset för den sällsynta metallen stigit över 35 procent och jämfört med bottennivåerna i början av 2016 har priset ökat med 270 procent.

"Vi räknar med en brist på kobolt under de kommande fem åren. Trots detta är det få bolag som arbetar med att identifiera och utveckla nya tillgångar", kommenterar First Cobalts vd Trent Mell.

Förvärvet sker med betalning i First Cobalt-aktier, 1,5 FC-aktier för varje aktie i US Cobalt. Efter förvärvet kommer First Cobalts nuvarande ägare kontrollera 62,5 procent av det nya bolaget.