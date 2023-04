KO stämmer hälsokostföretag

Innehåll från EKN Annons

Genom att under samma tak erbjuda såväl fordon som banktjänster kan Nordens näst största bank sänka kundernas kostnader – och hjälpa dem att bli grönare.

– När du sätter DeWiz runt handleden mäter den din golfswing i detalj – hastighet, vinkel, drivning, lutning, tid, var din bakswing slutar och mycket mer. Den mäter allt detta i realtid så att du kan träna medvetet varje gång du slår ett slag, förklarar Laszlo Varga som är vd på det skånska wearable tech-bolaget.

Sedan tidigare finns det teknik för att mäta bollbanan och allt som händer efter slaget. Laszlo Varga förklarar att hans bolag nu kan bidra med själva ”indatan”, det vill säga vad som egentligen leder till ett visst resultat.

Att kunna mäta golfswingen är en sak, men alla golfare vet att det inte alltid räcker att veta var felet ligger. Man måste också arbeta bort den dåliga vanan. Därför har DeWiz ännu en pedagogisk egenskap – nämligen den lätta elstöten du får när du inte swingar som du borde.

– Det är egentligen snarare en lätt elektrisk impuls som signalerar att du gjorde något fel. Det här handlar om betingning – det lilla obehaget du känner får hjärnan att över tid undvika just det misstaget och i stället ändra beteende mot de swingar som inte resulterar i obehag.

Sålde slut på allt

Kombinationen av realtidsanalys och modifiering av golfswingen har lett till en formidabel exportsuccé. Efter mindre än två år säljs DeWiz i 53 länder och exportandelen är 96 procent.

– Vi tänkte export från start givet att de allra flesta av världens 70 miljoner golfare finns utomlands. Och vi tänkte rätt, så rätt att vi i slutet av förra året hade sålt slut på hela produktionen. Det var ett angenämt problem, men likväl ett problem – och det var då vi tog kontakt med EKN.

Laszlo Varga insåg att DeWiz behövde en injektion av kapital för att kunna fortsätta växa. Marknadsföring kostar pengar och samtidigt krävde produktionen resurser. En rad komponenter hade lång leveranstid och skulle dessutom betalas i förskott, vilket skulle låsa upp kapital under en period. Och att ta in mer pengar via investerare skulle späda ut aktiekapitalet.

EKN kan täcka 75 procent av bankens risk

– Ett banklån var därför rätt väg att gå. Jag hade hört talas om statliga EKN och visste att de kunde vara med och dela bankens risk när exportbolag behöver låna pengar. När jag kontaktade EKN fick jag också veta att de numera också kan hjälpa nyetablerade tillväxtbolag och täcka upp till 75 procent av bankens risk. Det gör det så klart mycket lättare för banken att säga ja.

Tack vare samarbetet med EKN, Exportkreditnämnden så sa banken mycket riktigt ja. Enligt Laszlo Varga var stödet avgörande för tillväxtresan.

– Utan EKN hade vi behövt välja mellan att satsa på försäljningen eller att låsa fast kapitalet i komponenter som levereras om ett år. Men vi behöver så klart göra både och. Med EKN och vår bank i ryggen slipper vi välja och kan tänka tillväxt både på kort och lång sikt.

