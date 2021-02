Knytblusen lever vidare – Sara Danius garderob auktioneras ut

”Svartvit lack ”Dylanskorna” Stockholm 2016”. Etiketten på skokartongen från det italienska modehuset Prada är handskriven av Sara Danius. De svarta lackskorna med vita detaljer och guldfärgat spänne bar den ständige sekreteraren när hon tillkännagav att Bob Dylan blev Nobelpristagare i litteratur 2016.

Skorna är en del av de kläder, skor och accessoarer som nu säljs på auktionssajten Tradera till förmån för Sara Danius minnesfond. Fonden grundades av Sara Danius familj, efter att litteraturprofessorn och den tidigare ständige sekreteraren i Svenska Akademien gick bort i oktober 2019.

Initiativet ”Modet lever vidare” syftar till att cirkulärt låta Saras mod och budskap leva vidare, genom plaggen och skorna. Alla pengar går oavkortat till minnesfonden med syftet att främja kvinnliga efterföljare inom essäistik och kritik.

I skrivande stund är auktionen med 106 annonser uppe i närmare 250 000 kronor. Den mest populära är en knytblus med röda kvinnotecken som Sara Danius designade för Camilla Thulin, med 113 bud och ett ledande bud på 17 000 kronor.

”Sara lämnade efter sig en otrolig samling kläder och skor, och i familjen var vi överens om att vi ville använda dem på ett sätt som låter Sara fortsätta sin gärning. Och nu har vi hittat en väg som känns helt rätt. Genom kraften i plaggen hyllas Saras och andra kvinnliga akademikers mod”, säger Isadora Cugler, syster till Sara Danius och initiativtagare tillsammans med Tradera i ett pressmeddelande.

Auktionen pågår parallellt med en hyllningsutställning med samma namn, Modet lever vidare, som öppnar på Sven-Harrys konstmuseum i Vasaparken i Stockholm i dag. Sara Danius var systerdotter till museets grundare Sven-Harry Karlsson, och hennes plagg kommer att visas i en replika av hans hem på plan sex, bland museets privata konstsamling och antikviteter.

”Det blir en fin, familjär inramning och en miljö som Sara själv besökte flera gånger. Vi har gjort ett urval bland över hundra plagg, skor och accessoarer som vi vill visa. Det är en kärleksförklaring till modet och en hyllning till Sara Danius och hennes mod. Sara använde modet som ett sätt att kommunicera, det var mer än bara yta för henne. Man ser bland annat hennes underfundiga humor i plaggen”, säger Sven-Harrys vd Dragana Kusoffsky Maksimović och fortsätter:

”Det är en fin hyllning till Sara, samtidigt var det vemodigt att bläddra bland hennes kläder.”

Förutom författare, professor i litteraturvetenskap och den första kvinnan som blev Svenska Akademiens ständige sekreterare gjorde Sara Danius också avtryck i modevärlden och blev bland annat utsedd till bäst klädda kvinna vid Ellegalan 2019.

Sara Danius här på Ellegalan 2019.

Under krisen i Svenska Akademien slöt tusentals kvinnor upp bakom Sara Danius genom att klä sig i knytblusar och posta bilder på sociala medier. Flera knytblusar återfinns i utställningen och i den tillhörande auktionen som symboliskt avslutas 8 mars på internationella kvinnodagen.

”Utställningen kommer visa Sara Danius passion och känsla för mode. Att bjuda in någon som får titta in i en människas garderob är ganska privat. Besökaren kommer få en känsla för hennes stil. Det är också upp till besökaren att läsa in vad hon uttryckte, hon var ju färgstark och var inte rädd för att synas”, säger Dragana Kusoffsky Maksimović.

Utställningen består också av en porträttserie på sex akademiker, bland annat Ebba Witt-Brattström och Danica Kragic Jensfelt, fotograferade i Sara Danius plagg.

”Det blir en väldigt fin förlängning av Sara Danius gärning. Knytblusen, som var hennes signaturplagg, blev verkligen ett tidens tecken. Det är häftigt att en person kan plocka upp plagg från 1970-talet och ge det nytt liv. När man tänker på hur många vi var som satte på oss den i solidaritet, ser man också hur kläder kan kommunicera så otroligt mycket”, säger Dragana Kusoffsky Maksimović.