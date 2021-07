Klättrar på världens högsta landhöjning: ”Upplevelsen är obetalbar”

I den ångermanländska skogen tornar det 295 meter höga berget dramatiskt upp sig ovanför träden – och vid Skulebergets fot reser sig den mörka och majestätiska bergväggen över våra huvuden. Berget upplevs hotfullt och fridfullt på en och samma gång och insikten att stora delar av Höga kusten låg under havsytan för omkring 10.500 år sedan, förutom nio meter av Skulebergets topp, är svindlande. Vi känner oss små i förhållande till den imponerande naturen som omger oss.

Varje år kommer tusentals äventyrslystna och naturälskande besökare hit för att klättra via ferrata uppför Skulebergets östra vägg. Via ferrata betyder ”järnväg” på italienska och är en form av klättring- och vandringsteknik där man med hjälp av selen, karbinhakar och stålvajrar som säkras mot bergväggen kan ta sig upp för brant bergsterräng på ett enkelt sätt. Konstgjorda grepp och steg som monterats på bergväggen underlättar också.

Vissa av besökarna kommer hit med ambitionen att ta sig upp för berget för att njuta av den vackra utsikten, andra med själva klätterupplevelsen i fokus. För många handlar klättringen också om en inre resa – att övervinna höjdrädslan.

”Att se nervositeten och stressen i människors ansikten när de ger sig av med sikte på väggen för att sedan se glädjetårarna och stoltheten när de väl kommit ner igen – den upplevelsen är obetalbar. Jag har ett löjligt tacksamt jobb”, säger Tero Libell som driver Europas största via ferrata-anläggning på Skuleberget.

Via Ferrata, som är en typ av klättring när man säkrar fast sig själv med hjälp av karbiner i en stålvajer. Klättringen sker i Skuleberget och blev väldigt populär under sommaren 2020. På bilden: Tero Libell, vd på Via Ferrata.

Skuleberget är den plats i världen som höjt sig mest sedan den senaste istiden och landhöjningen pågår alltjämt. Berget och resten av Höga kusten blir åtta millimeter högre för varje år som går och uppskattningsvis kommer landet att höja sig ytterligare 100 meter. Då kommer bergen här att vara lika höga som innan istiden – men det kommer att dröja flera tusen år innan dess.

Redan i de första reseskildringarna från Ångermanland omnämns Skuleberget och det finns också markerat på de tidigaste kartorna över Skandinavien. Carl von Linné var en av dem som tidigt fascinerades av bergets karaktär och beskriver under sin Lapplandsresa år 1732 en spektakulär klättring upp för den tvärt sluttande bergväggen. Sedan dess har otaliga människor tagit sig till Skulebergets naturreservat för att uppleva berget och den storslagna naturen. I fjol året kom rekordmånga besökare till via ferrata-anläggningen.

”När pandemin slog till trodde vi initialt att det skulle bli en dålig säsong, men istället blev det tvärtom. Vi hade aldrig kunnat föreställa oss att vi skulle slå rekord i antal besökare. Totalt kom det 8339 klättrare – något som aldrig har hänt tidigare. I år spår vi en minst lika bra säsong”, säger Tero Libell och menar att coronapandemin påverkat besöksantalet då många tvingats semestra på hemmaplan. Han påpekar samtidigt att friluftstrenden vuxit successivt sedan han tog över anläggningen år 2007.

Trots att via ferrata-klättring inte kräver någon avancerad utrustning är det en säker klätterteknik och man behöver varken vara en erfaren klättrare eller extraordinärt stark för att kunna ta sig an utmaningen – på Skuleberget finns något för alla.

”Det enda kravet är att man har en kroppsvikt mellan 40–140 kilo, annars behöver du inte ha någon kunskap alls när du kommer hit. Instruktörerna lär ut allt som du behöver veta på en kvart och rekommenderar sedan vilken av lederna du bör ta. De släpper inte iväg någon som är osäker på hur utrustningen fungerar. Klättrarna ska känna sig trygga och säkra på bergväggen – men skakiga ben och en stundtals rusande puls hör till upplevelsen.”

Och visst går det att föreställa sig adrenalinpåslaget när man blickar upp för branten.

På Skuleberget finns fyra olika leder med stigande svårighetsgrad. Den vita leden leder klättraren upp för den enklaste vägen mot toppen och rekommenderas den som aldrig har testat på via ferrata, eller någon annan form av klättring, tidigare. På denna led förekommer enklare klätterproblem och med jämna mellanrum går det att ta en paus vid någon av utsiktshyllorna längs vägen. På den gula leden blir det lite svårare. Här krävs balans, finess och ett bra fotfäste.

”Bra skor gör enormt mycket redan på den gula leden. Att klättra i ett par gamla slitna gympadojor tar en inte särskilt långt.”

Den röda och svarta leden erbjuder betydligt svårare via ferrata. Den som tar sig an den röda leden bör vara beredd på en riktigt teknisk och utmanande led som dels är brantare men som också erbjuder en mer exponerad klättring. Den svarta leden, eller ”värstingen” som Tero Libell kallar den, rekommenderas enbart dem som klarat av att ta sig upp för den röda leden eller som erfarenhet av klättring i liknande bergsmiljöer.

”Under högsäsong, då vi har omkring 400 besökare dagligen, klättrar omkring 300 personer upp för den vita leden. På den svarta leden klättrar enbart en handfull personer varje dag” säger Tero Libell och blickar upp mot berget.

I dag är det gråmulet och regnmolnen hänger tungt över Skuleberget. Här är det vädret som bestämmer om lederna kan hållas öppna eller inte – regn, åska och extrem värme är förhållanden som utgör en säkerhetsrisk för klättrarna och för tillfället bedöms berget vara alldeles för blött för klättring. Därför tar vi istället en av skogsstigarna upp mot toppen tillsammans med Mathilda Kondrup, Mattis Thunell och Ella Åström som är några av säsongens instruktörer.

Mathilda Kondrup älskar allt som har med friluftsliv att göra. Hon lyfter fram via ferrata som en inkluderande och lättillgänglig utomhusaktivitet.

”Här har de allra flesta möjlighet att klättra. Det är det som är så fint med via ferrata, man kan klättra helt utan erfarenhet. I sommar hoppas jag att få träffa många semesterfirare som är sugna på lite äventyr. Troligtvis kommer jag också att stöta på en och annan höjdrädd, som trots sina rädsla, lyckas ta sig upp och ner för berget – det ser jag fram emot.”

En bra bit upp på berget passerar vi det som i folkmun kallas för rövargrottan. Enligt sägnerna var grottan ett tillhåll för rövare förr i tiden och arkeologer har också hittat lämningar som pekar på att fiskare och jägare använt grottan som skydd under stenåldern. Regnet och dimman tilltar ju högre upp vi kommer, och efter en dryg timme har vi nått bergets topp och vi är, trots att det inte blev någon klättring denna gång, trötta i benen och nöjda över att vi tog oss upp.

Om vi kände oss små när vi blickade upp mot toppen från Skulebergets fot känner vi oss betydligt större nu när vi står på toppen av världens högsta landhöjning.

Via ferrata

• Via ferrata betyder ”järnväg” på italienska och är en typ av klättring- och vandringsled i brant terräng där framkomligheten underlättas med hjälp av säkerhetsvajrar och med konstgjorda grepp och steg som fästs i berget.

• Den första via ferratan byggdes 1843 på toppen av Hoher Dachstein i Österrike men det var inte förrän under första världskriget, i de italienska Dolomiterna, som traditionen att bygga ”järnvägar” på klippor och berg kom att etableras på riktigt. Genom via ferrata kunde soldaterna snabbt förflytta sig även i de mest svårtillgängliga bergslandskapen. I dag är via ferrata en populär friluftsaktivitet, framför allt i alpländerna.