Klassikern som är en riktig turistmagnet

Visst är dalahästen, Falu rödfärg och Morakniven starka varumärken för Dalarna. Men det som väger allra tyngst, i synnerhet ur ett ekonomiskt perspektiv, är Vasaloppet som går av stapeln på söndag och arrangeras av de ideella föreningarna IFK Mora och Sälen IF. Under den 90 kilometer långa sträckan blir uthålliga skidåkare ett med spåret i hopp om att få den så hett eftertraktade Morakransen hängd runt halsen av en äkta kranskulla. Under Vasaloppet får åkarna testa sina gränser, ta del av dalakulturen och dricka blåbärssoppa tills det sprutar ur öronen.

Men den 94-åriga traditionen fyller även en ekonomisk funktion. Genom anmälningsavgifterna omsätter loppen sammanlagt, under vinter- och sommarveckan, 150 miljoner kronor som återinvesteras i idrotten. Utöver detta genererar loppen omkring 325 miljoner kronor till turistnäringen i Vasaloppskommunerna Malung-Sälen, Mora och Älvdalen, enligt en studie från Undersökningsinstitutet.

”Vasaloppen är otroligt viktiga för näringen. Det är inte bara dagarna under loppen som ger ökad turism utan hela året när människor kommer hit på träningsläger eller tränar på egen hand”, säger Carl Johan Ingeström, vd på destinationsbolaget Visit Dalarna.