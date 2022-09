Klart: Nya EU-regler kan sänka svenska elpriser

På väg in till det extrainsatta energiministermötet i Bryssel säger Khashayar Farmanbar att de pengar som Sverige plockar in under de nya reglerna ska gå tillbaka till svenska konsumenter och inte till konsumenter i andra delar av EU. Han pekar också på att den obligatoriska 5-procentiga minskningen av elkonsumtionen under de timmar på dygnet då priset är som högst väntas få en märkbar effekt på elpriset i Sverige.

”Energibesparingen innebär att man minskar eller kanske helt tar bort gasens påverkan på elpriset i Sverige och då hamnar vi på priser som motsvarar kanske förra höstens prisnivåer”, säger han.

Utöver planerna att minska elförbrukningen i EU, innefattar paketet som godkändes av ministrarna under förmiddagen åtgärder för att kräva avgifter av olje- gas- och kolbolag, och införa ett tillfälligt intäktstak för elproducenter som inte använder gas på 180 euro per megawattimme.

Det sista förslaget är det som har varit mest kontroversiellt ur svensk synpunkt, men Khashayar Farmanbar säger att det är väldigt få svenska elproducenter som i dag kammar hem vinster på mer än motsvarande runt 100 euro per megawattimme.

”Det kan vara biogasen som ligger en bit över”, säger han och tillägger att Sverige har krävt att den ska undantas från regelverket.

Tjeckiens energiminister Jozef Sikela. Foto: Olivier Matthys

Under mötet ska ministrarna också diskutera möjligheten att införa ett pristak för importerad naturgas, men något beslut om det väntas tidigast i mitten av oktober.

Tjeckiens energiminister Jozef Sikela betonar att det nu godkända paketet bara är ett första steg på vägen.

”Vi kan inte stanna här. Vi befinner oss i ett energikrig med Ryssland, vintern är på väg och vi måste agera nu”, säger han.

”Så jag förväntar mig att kommissionen presenterar ytterligare åtgärder så snart som möjligt, särskilt när det gäller hur vi ska minska gaspriset och hur vi kan tillhandahålla omedelbara lättnader för industrin.”