Klart: Grekland godkänner namnändring för Makedonien

Det rapporterar Reuters.

Makedonien har efter Jugoslaviens fall kallats FYROM, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, då det funnits en konflikt med Grekland om användandet av namnet Makedonien, som även är en region i Grekland.

De båda länderna har nu kommit överens om namnet Nordmakedonien och då även Makedoniens parlament godkänt avtalet öppnar det för Nordmakedoniens inträde i EU och Nato.

EU-ordföranden Donald Tusk välkomnade på fredagen beslutet.