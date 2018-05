Klart: Det blir första handelsdagen för Veoneer

Utdelningsdagen för Veoneer-aktien kommer att vara den 29 juni. Avstämningsdag för utdelningen för stamaktieinnehavare är vid affärsdagens slut i USA den 12 juni. Autolivs styrelse meddelar även att Mary Cummings, Mark Durcan och Jonas Synnergren förväntas ingå i Veoneers styrelse efter slutförandet av avknoppningen.

Mary Cummings är professor på Duke University Pratt School of Engineering, the Duke Institute of Brain Sciences och är director i Humans and Autonomy Laboratory and Duke Robotic. Mark Durcan är före detta verkställande direktör för Micron Technology. Jonas Synnergren är partner på Cevian Capital och chef för Cevians kontor i Sverige.