Klarna ligger nere i hela EU

Agendan: Noteringar, tjänste-PMI och Non Farm Payrolls

I en tweet från Klarna framgick det att det skulle ta mellan 24–48 timmar att lösa problemen, men det tillbakavisas av presschefen Filippa Bolz.

”Vi har inga indikationer på att det kommer att ta så lång tid”, säger hon.

Störningarna drabbar tjänster som Klarna Checkout, Klarna Payments, Instant Shopping och Klarnas betalkort.

”Vi upplever just nu störningar på grund av tekniskt fel och under tiden kan kunder uppleva svårigheter att genomföra köp och att logga in i appen. Vi jobbar på att lösa felet så snabbt som möjligt och kommer att informera om när problemet är löst. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar”, säger Filippa Bolz i en skriftlig kommentar.

Klarna erbjuder betalmetoder till fler än 250.000 handelsföretag i 17 olika länder, och har omkring 90 miljoner aktiva konsumenter. I genomsnitt görs i vanliga fall omkring 2.000.000 transaktioner om dagen.