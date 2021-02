Klädmärket prickade in friluftstrenden: ”Vill få folk att vara ute och uppleva naturen”

Uppe på vinden i en färgbutik håller Jacob von Matern till om dagarna, i lokalen som både är lager, fotostudio, kontor och syverkstad. Det säger något tydligt om vem Jacob är, en person med minst sagt många grejer igång samtidigt.

Han är industridesigner i grunden som sina första år efter examen jobbade på friluftsmärket Haglöf där han designade ryggsäckar. Efter sex år ville han göra något nytt och flyttade hem till Nynäshamn och öppnade en konsultverksamhet där han bland annat fortsatte tillverka ryggsäckar för andra varumärken.

Men drömmen om ett eget varumärke fanns alltid där och under årens lopp testade han sig fram med att både sälja splitboardbindningar som han tillverkade hemma hos sina föräldrar och merinoullsunderkläder, men inget av det kändes helt rätt.

”Även om det inte lyfte helt med de tidigare projekten ser jag de som embryon, byggstenar, till Norra. Erfarenheter som jag tar med mig och bygger vidare på”, berättar Jacob von Matern.

Friluftsmärket Norra blev till verklighet i början av 2019. Att det blev just ett friluftsmärke föll sig naturligt för Jacob.

”Jag har alltid brunnit för friluftsaktiviteter. Jag cyklar mycket mountainbike, vågsurfar, åker skridskor och trivs ute i naturen. För mig är det då viktigt att skapa produkter som håller för ett liv i naturen, utan att tära på den”, berättar Jacob von Matern.

Hans första produkt finansierades via crowdfunding på plattformen Kickstarter.

”Det positiva med crowdfunding är att man kan testa sina produkter mot sin kund och se vilket intresse som finns. På så vis kan man se hur intresset ser ut innan man börjar producera och gå in med kapital”, förklarar Jacob von Matern.

För att nå ut och skapa ett intresse så var det inte enbart Kickstarter som han hade som plattform, utan även en blogg och sociala medier som Instagram och Facebook. På bloggen delade han med sig av hela processen, från skiss till färdig produkt – ett grepp som är centralt för Norra.

”Jag vill göra allting väldigt transparent, att involvera kunden i produktutvecklingen från början och att ingenting är hemligt. Jag bollar skisserna och materialen med kunderna. Jag ser det som vårt varumärke, mitt och kundernas”, berättar Jacob von Matern.

Foto: Jonas Eng

När den första produkten lanserades, friluftsbyxorna Ljung, i början av 2019 hade intresset för byxorna redan byggts upp vilket gjorde att crowfundingkampanjen tog fart. Under 30 dagar drogs det in 450.000 kronor, ett halvår senare leverades Ljung-byxan till kunden.

I en tid då allt ska gå snabbt, när fem dagars leveranstid känns som en evighet, klarar kunderna att vänta i ett halvår innan produkten landar hemma i brevlådan?

”Jag ser tecken på att det finns mycket folk därute som värderar en mer transparent produktion och ett hantverk som de även får vara en del av. Det är mer värdefullt än att man bara klickar hem någonting”, förklarar Jacob von Matern.

Grundpelarna för Norra är hantverk, transparens och återta ett emotionellt värde för plaggen. En motpol till det slit och släng som varit inom klädbranschen, att få kunderna värna om plaggen, att laga istället för att slänga.

”Jag vill bygga mjuka värden i produkterna. Att kunden ska känna att plagget är något värt att ta hand om. Genom att visa och engagera konsumenten hur byxorna tas fram, att de får vara en del av den processen och komma med förslag till hur det kan förbättras, så tror jag att kunden värderar produkten mer än en byxa med rödprislapp på”, berättar Jacob von Matern.

Intervju Nordic Outdoor Stäng Intervju Nordic Outdoor. Intervju med Nordic Outdoors grundare Jacob von Matern

Och kunderna blir minst sagt delaktiga i designprocessen. Genom livesändningar på Instagram visar han upp sina skisser och för en dialog om materialen med kunderna.

”Ett exempel på en kundidé är ett par lättare friluftsbyxor som lanseras nu till sommaren. Kunden tyckte att jag kunde göra dem packbara i sig själva så de blir en liten påse som inte tar någon plats och som är väldigt lätt”, berättar Jacob von Matern.

I dag består friluftskollektionen av en t-shirt i merionoull, friluftsbyxor och en fleecekofta som finns för både damer och herrar och där det enda som skiljer sig åt är måtten.

Tankarna kring ekonomin är även de långsiktiga, även om omsättningen för 2020 landade på 3 Mkr, en rejäl ökning från 800.000 kronor under 2019. Istället för att satsa på att växa snabbt och ta in externa investerare så vill Jacob von Matern bygga från grunden. Han och en delägare går in med kapital utöver vinsten av försäljningen:

”I somras sa jag att vid årsskiftet ska jag börja ta ut lön, nu hoppas jag kunna göra det under det här året. Jag inspireras en del av Phil Knight, Nikes grundare, som inte heller ut någon lön de första fem, sex åren .”

”Jag tänkte först att jag skulle ta ut en lön så snabbt som möjligt och göra alla enkla moment själv. Men insåg att det var smartare att kunna jobba på sidan av och istället hela tiden kunna återinvestera i varumärket”

Hur får du tid för familj och fritid när du både jobbar 100 procent med företaget och 50 procent som konsult?

”Man får ha en förstående familj, vilket jag har. Min fru Gabriella är superstöttande.”

Vad är ditt mål med Norra?

”För mig är resan en del av målet. Att hela tiden kunna göra bra produkter och få folk att vara ute och uppleva naturen.”

Vad är din största drivkraft?

”Det här är det roligaste som finns. Det som är drivkraften. Att bygga ett varumärke är lite som ett tv-spel. Man öppnar olika dörrar där vissa dörrar innehåller svåra utmaningar medan andra innehåller en belöning, som en ny följare på Instagram eller att en tidning kontaktar en. Det är oväntat, precis som i ett tv-spel, vilket är så sjukt kul.”