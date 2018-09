Klädkedjan veckans vinnare bland småbolagen

Nasdaq First North 25 har stigit 0,8 procent hittills under veckan medan Carnegie Micro Cap Return Sweden hade ökat 0,1 procent fram till torsdagens stängning, vilket därmed inte innefattar den starka börsfredagen. Stockholmsbörsen som helhet har enligt SIX Return index hittills under veckan ökat 1,2 procent fram till fredagseftermiddagen.