Klädbolaget Acne vinner historiskt pris

På plats under ceremonin var också de fyra andra nominerade, alla utplockade från separata kategorier inom kultur och kreativitet. Frida Fjellman inom konst, Nordisk Film Production Sverige för sin succéfilm Sameblod, inom film, String Furniture för design och företaget Stugan inom dataspel.

Mattias Magnusson, som klev in som Acne Studios vd 2010, tror att den internationella framgången kommit från att Acne just identifierat sig som ett internationellt bolag. Han medger att man till en början inte ville associeras med Sverige, just för att bolaget inte ville vara knutna till en plats.

”Vi har varit hälsosamt naiva i vår ansats och sedan varit väldigt ambitiösa, vågat tro och satsa ordentligt på den kreativitet vi har. Sen kombinerat det med att försöka vara kreativa och duktiga på affärssidan också”, säger Mattias Magnusson.

”Vi har varit lyckosamma att vinna flera priser genom åren, men det känns särskilt moget och vuxet att få pris från regeringen”, tillägger han när han tar emot den stora symboliska checken av Ann Linde.