Kinneviks vd: Det här var den bästa lösningen

På frågan varför Kinnevik inte vill vara med och satsa på den hyllade e-sport-del som finns i MTGx svarar Georgi Ganev att huvudanledningen till utdelningen trots allt är att minska risken för att regelverk ska sätta stopp för affären mellan Tele2 och Com Hem och att den här lösningen maximerar värdet för Kinneviks aktieägare.

Tidigt på torsdagsmorgonen meddelade investmentbolaget Kinnevik att man vill dela ut hela sitt innehav i mediekoncernen MTG till Kinneviks aktieägare. Detta för att påskynda fusionen mellan Kinnevikkontrollerade teleoperatören Tele2 och kabel-tv och bredbandsjätten Com Hem.

Att bara dela ut innehavet i MTG:s tv-del, Nordic Entertainment Group, som främst kan ses som en konkurrent i fusionen mellan Tele2 och Com Hem, kan ha varit ett alternativ. Vd Georgi Ganev säger i Börsmorgon att de ”laborerat med olika scenarier”.

”Vi har haft en kontinuerlig dialog med kommissionen och vi har samarbetat med Tele2 och Com Hem under en längre tid och sagt att vi ska göra det vi kan. Det här har varit den lösning som vi anser vara bäst, kombinationen att både kunna skapa en större säkerhet i transaktionen mellan Tele2 och Com Hem och se till att våra ägare kan fortsätta att äga MTG”.