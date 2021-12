Kinneviks budraket uppmanar branschen att visa korten

”Det har varit stor fokus på last mile – vilket såklart är en viktig aspekt – men vi som leverantörer hämtar upp paketen långt tidigare”, säger Ann Sonne, kommunikationschef på Budbee.

Pandemins utbrott i fjol blev ett rejält bränsle för e-handeln. Och den fortsätter att öka kraftigt – med eller utan restriktioner. Enligt Svensk Handel ökade den med 12 procent under tredje kvartalet. Black Friday, Black Week och Black Month slog rekord i år igen och julhandeln spås öka med 3 procent. Och en ständigt ökande andel av inköpen görs just via nätet.

Diskussionen om e-handelns utsläpp har ofta fokuserat på leveranserna och i synnerhet den sista milen, alltså trafiken mellan leverantörsfirmans terminal och kund. Det är ofta där budbolagen velat profilera sig som klimatvänliga genom att gå ut med siffror kring och utsläpp och leveransfordon, såsom lådcyklar och andra elfordon.

Budbee, som är ett av dessa bolag, har på cirka två år gått från att ha 10 procent fossilfria leveranser till 100 procent fossilfritt och väljer nu att gå ut med hur fördelningen mellan olika bränslen ser ut i samtliga led. Nu vill de driva på andra bolag i branschen att göra samma sak.

”Vi vill synliggöra vad som sker hela vägen och vara så transparenta som möjligt för samtliga våra leveranser, det som är pickup från handlarnas lager, transport mellan terminaler samt ut till paketskåp”, säger Ann Sonne.

Syfte är att konsumenter lättare ska kunna göra ett hållbart – eller mindre hållbart – val när de handlar på nätet.

”Det här är en idé som vi har och det vore toppen om fler gjorde det. Självklart är vi stolta över att ha blivit fossilfria i alla led, men vi har ju fortfarande en bit att gå. Vi är inte emissionsfria än”, säger Sonne.

Men hur ska konsumenter ta del av den här informationen i samband med sina inköp online?

”Handlarna styr vilken information som syns i kassan i samband med utcheckning och många handlare arbetar aktivt med de här frågorna. H&M är ett exempel på bolag som begär ut emissionsdatarapporter och ställer frågor kring hur det ser ut i olika led av leveranskedjan. Många handlare har också olika typer av klimatmärkningar som man får om man uppfyller vissa krav. Vid första anblick kan det dock som konsument vara svårt att förstå vad bolagens olika märkningar betyder, men det finns också initiativ för mer generella märkningar som till exempel Svanen. Men det här är processer som tar tid. Att bolagen är transparenta med datan kan ju vara ett första steg”, säger Sonne.

Budbees har haft en explosionsartad tillväxt på sistone. I Sverige har antalet användare ökat kraftigt från cirka 1,6 miljoner unika kunder i slutet av förra året till drygt 2,7 miljoner hittills i år.