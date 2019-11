Kinesisk spion: Var delaktig i kidnappning av Gui Minhais kollega

”Jag har personligen varit involverad och deltagit i en rad spionaktiviteter”, meddelar Wang Liqiang i ett formellt och edsvuret uttalande han lämnat till Australiens säkerhets- och underrättelsetjänst Asio.

Wang befinner sig i Australien där han söker politisk asyl och regeringens beskydd. Han är den första kinesiska agenten som träder fram i det offentliga på detta vis, rapporterar The Age , The Sydney Morning Herald och tv-programmet 60 Minutes, som gemensamt tagit sig an Wangs vittnesmål.

Kinesiska spioner har infiltrerat demokratirörelsen i Hongkong, lägger sig i Taiwans val och har en grupp som verkar i Australien, säger Wang, vars utsagor delvis styrks av dokumentation och västerländska underrättelsekällor.

Kina ”infiltrerar alla länder inom områden som militär, näringsliv och kultur för att uppnå sina mål”, säger Wang Liqiang, och beskriver hur landets underrättelsetjänster och det enväldiga kommunistpartiet använder olika till synes privata företag som täckmantel för omfattande underrättelseverksamhet.

Själv har han varit verksam i Hongkong, berättar Wang, där han via just ett sådant företag samlade information om demokratiaktivister, bedrev påverkanskampanjer på nätet och koordinerade personer som infiltrerade universitet. De uppges också ha angripit ledande figurer bland aktivisterna på olika sätt.

”Vi skickade några studenter för att gå med i studentorganisationen och de låtsades stödja självständighet i Hongkong. De tog reda på information om dessa självständighetsförespråkande aktivister. . . och offentliggjorde all information om dem, deras föräldrar och familjemedlemmar”, säger han.

Wang Liqiang berättar att han också var delaktig när fem Hongkong-bokförläggare försvann för att sedan dyka upp som gripna i Fastlandskina – bland dem den ännu fängslade svensk-kinesen Gui Minhai – vilket befaras ha varit regelrätta kidnappningar.