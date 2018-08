Kinesisk bankjätte sväller

Flera analytiker har dock sänkt prognoserna för de kinesiska bankerna på senare tid, med hänvisning till den eskalerande handelskonflikten med USA. Bankernas kapitalbas och makt över prissättningen väntas allmänt försvagas av förnyade ansatser att lätta på landets penningpolitik samt strävan efter förnyad kreditexpansion, när myndigheterna vill hålla ekonomin uppe.

Bloombergs sammanställning av analytikerprognoser visar att förväntningarna på vinsttillväxten för Kinas fem största banker sjunkit till cirka 5 procent för 2018, ned från de 8 procent som förutspåddes i mars i år. Landets fem största banker - som förutom ICBC består av China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China och Bank of Communications - kontrollerar tillsammans mer än tredjedel av Kinas banktillgångar.