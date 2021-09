Kinas fulaste byggnad ska utses – se bidragen

Att det byggs så det knakar i Kina kan väl ingen ha missat. Kanske lite väl mycket ibland med tanke på de krisrubriker som har skrivits kring landets näst största fastighetsutvecklare Evergrande, med ett skuldberg på över 300 miljarder dollar, motsvarande cirka 2 600 miljarder kronor, under den senaste veckan.

Det byggs även en hel del fula skapelser, konstaterar The Guardian. Det beror på experimentlustan som tillåtits när internationella arkitekter har bjudits in till att bygga storskaliga projekt. Ett av de mest uppmärksammade under senare år är stadstelevisionen CCTV:s nya byggnad i Peking, skapat av den holländske arkitekten Rem Koolhaas, som fått öknamnet ”Stora byxor” av befolkningen.

Frågan är om den kinesiska regeringen har fått nog av fantasirikedomen. Så sent som i våras förbjöd den mäktiga myndigheten NDRC, Nationella kommissionen för utveckling och reform, med ansvar för att koordinera landets femårsplaner, uttryckligen byggandet av vad man kallar för ”fula” byggnader och kallar det ett slöseri med resurser. Samtidigt satte man stopp för alla planer på att bygga fler skyskrapor på över 500 meter. Det finns redan sex sådana i Kina.

Den utbredda fulheten inom arkitekturen är något som den kinesiska arkitektursajten Archcy har tagit fasta på. I elva år har man arrangerat en årlig omröstning att rösta fram landets allra mest hiskeliga byggnader. Målet är enligt egen utsago att få folk att börja tänka på skönhet och fulhet inom arkitekturen och arkitekternas sociala ansvar. På något sätt har arrangörerna också fått med ett antal större arkitektföretag på tåg.

Och det råder ingen brist på alternativ. I årets omröstning finns det hela 87 mer eller mindre bisarra arkitektoniska alster att välja bland.

Här märks en kyrka med ett torn format som en violin, hotellet i inre Mongoliet som ser ut som en enormt färgglad babusjkadocka, museet över världens längsta kanal, Kejsarkanalen, i Yangzhou i form av en enorm betongkloss toppat med ett kinesiskt tempel, den nya internationella mässan i form av en fisk i samma stad eller bro mellan två berg i Sichuan med två olycksbådande statyer iförda folkdräkter i vardera ända.

Bland de mer uppseendeväckande inslagen är också ett pyramidformat bostadskvarter i staden Kunshan, ett hus format som ett enormt halvätet ägg i Liuzhou och, kanske värst av alla, ett enormt hotell i Langfang där de tre gudarna för lycka, glädje och långt liv pryder fasaden på ett allt annat än diskret sätt.