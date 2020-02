Kinas centralbank pumpar in miljarder – dramatisk börsöppning väntar

Totalt kommer den kinesiska centralbanken på måndag att pumpa in 174 miljarder dollar via repor, motsvarande 1.676 miljarder kronor, för att säkra att likviditeten i marknaden är ”rimligt” stor. Enligt Bloomberg kommer det att vara den enskilt största injektionen av sitt slag sedan åtminstone 2004. Det innebär dock att nettoinjektionen endast landar på cirka 210 miljarder kronor eftersom stora mängder repor förfaller under måndagen.

Centralbanken kommer också ”stå i nära kontakt med de finansiella institutionerna och marknaderna för att hela tiden vara uppdaterad om likviditeten och efterfrågan”, enligt ett uttalande från toppchefen Pan Gongsheng i centralbankens egen tidning.

På måndagen väntas stor dramatik när de kinesiska marknaderna åter öppnar efter att Kinas regering förlängt nyårsledigheten till och med den 2 februari. Shanghaibörsen har varit stängd sedan den 23 januari då den föll med hela 2,8 procent. Hongkongbörsen, som öppnade i onsdags har fallit nära 6 procent under de tre dagar som handeln har pågått efter nyåret.

”Summan av nettoinjektionen är inte enorm. Centralbanken kanske vill behålla lite flexibilitet, vilket innebär att de kan öka likviditeten ytterligare under resten av veckan om sentimentet är för svagt”, säger Tommy Xie, ekonom på Singaporebaserade OCBC till Bloomberg.