Kina vill se ny och rättvis världsordning – kritiserar indirekt USA

”Internationella affärer ska hanteras av alla”, sade Xi Jinping under ett tal vid Boao Forum for Asia, enligt Financial Times.

Tillställningen brukar liknas vid Kinas svar på World Economic Forum i Davos.

Xi Jinping kritiserade vissa länders försöka att bygga barriärer och välta utbudskedjor som han menar skadar andra och inte gynnar någon.

Kina har länge velat se reformer av den globala ordningen för att reflektera perspektiv och värderingar från fler än bara ett fåtal stora länder.

”Regler som sätts av ett eller några länder ska inte tvingas på andra, och unilateralismen från vissa länder ska inte sätta takten för hela världen”, sade han.

Talet kommer bara dagar efter att USA:s president Joe Biden och Japans premiärminister Yoshihide Suga hållit ett möte där Kina stod högst på agendan.

Både Biden och Suga sade uttryckte oro kring läget för mänskliga rättigheter i både Hongkong och Xinjiang-regionen i Kina.

”Att försöka styra andra och lägga sig i andra länders angelägenheter kommer inte bli väl mottaget”, sade Xi Jinping på tisdagen.