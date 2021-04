Kina vaccinerar nästan sju miljoner på en dag

Nej, det var inget aprilskämt. Under den 1 april vaccinerades 6,8 miljoner personer i Kina mot covid-19 – alltså doser som skulle räcka till nästan hela Sverige, på en enda dag. Samtidigt meddelar Kinas inhemska vaccintillverkare Sinovac att man dubblar sin produktionskapacitet.

Lokalborna, iklädda mask, köar utanför Jingchengsjukhuset i staden Ruili i provinsen Yunnan. Staden ligger vid gränsen mot Myanmar och har under de senaste dagarna upptäckt några fall av covid-19, vilket har fått myndigheterna att trycka på larmknappen.

På fredagen inledde Ruili en kampanj för att vaccinera hela stadens 300.000 personer stora befolkning på fem dagar, samtidigt som de flesta verksamheter i staden stängts ner och människor måste stanna i sina hem. Enligt myndigheterna kommer Ruili att bli den första staden i Kina med flockimmunitet och om vaccinationsprogrammet fungerar där så kan det bli en användbar förebild för hur man kan ta hand om utbrott som dyker upp framöver, rapporterar statliga Global Times.

Under fredagen vaccinerades i Kina kring 6,8 miljoner personer mot covid-19, enligt uppgifter från landets nationella hälsomyndighet. Det betyder att man gett sammanlagt drygt 126 miljoner vaccindoser hittills. I absoluta tal är det näst flest i världen – bara USA har använt fler doser – även om det relativt sett inte är mer än i många andra länder.

Kinas inhemska vaccintillverkare Sinovac meddelade samtidigt att man kommer att dubblera sin produktionskapacitet av vaccin mot covid-19 till två miljarder doser årligen. En tredje produktionslinje har redan tagits i bruk, rapporterar AFP.

Sinovacs vaccin Coronavac är ett av fyra inhemska vaccin som fått ett provisoriskt godkännande av kinesiska myndigheter att användas. Ett annat kommer från den statliga läkemedelsjätten Sinopharm. Kina var mycket tidigt ute med att börja ge vaccin till människor.

De kinesiska vaccinen – och det tidiga vaccinerandet – har fått en del kritik från omvärlden, främst för brist på transparens kring tester och effektivitet. Men i veckan gick experter från Världshälsoorganisationen (WHO) ut och sade att tidiga analyser och testdata för två kinesiska vaccin, varav ett är Sinovacs, visar på ”säkerhet och god effektivitet”. WHO påpekar dock att mer data behövs.

De kinesiska vaccinen har distribuerats ut över världen, framför allt till fattigare länder. Det har fått vissa att prata om en kinesisk ”vaccindiplomati”, som en fortsättning på det man i början av pandemin kallade Kinas ”munskyddsdiplomati”.

Enligt Sinovac har 200 miljoner doser av deras vaccin levererats till sammanlagt fler än 20 länder. Sinovacs vaccin bygger på äldre mer beprövad teknik och behöver inte hållas lika kallt som till exempel Pfizers vaccin. Det gör det mer lätthanterligt även i låginkomstländer.

Men trots att Sinovacs vaccin godkänts av kinesiska myndigheter så saknar det fortfarande godkännande av vad WHO anser vara ”en strikt tillsynsmyndighet”, enligt en analys av FN:s särskilda rådgivande grupp för vaccinering. Sinovac har dock skickat in data till WHO för att ansöka om godkänt att delta Covax, det globala program som ska leda till att hela mänskligheten ska kunna erbjudas vaccin.